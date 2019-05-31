Регіна Тодоренко приміряла весільну сукню: фото нареченої

Українська ведуча і співачка, яка проживає у Росії, активно готується до одного з найважливіших днів у її житті. У соціальній мережі Регіна Тодоренко оприлюднила знімки з примірки першої весільної сукні.

Кілька днів тому Регіна Тодоренко приголомшила новиною про одруження зі своїм бойфрендом і батьком сина Владом Топаловим. А вже сьогодні опублікувала перші фото весільного вбрання на своїй сторінці в Instagram.

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Українська ведуча, яка проживає та працює у Росії, розповіла фанатам, що завжди мріяла про пишне весілля, як у Попелюшки. Однак знайомі переконували її у тому, що це марна трата грошей, та й сама вона не задумувалася про масштабне святкування, адже була зайнята вагітністю, роботою, а тепер багато часу приділяє новонародженому сину. Проте, як зізналася артистка, її майбутній чоловік, Влад Топалов, проявив мужність і взяв організацію на себе.

Скажу вам по секрету, мій чоловік – справжній лицар! Він наполіг на весіллі і домовився зі своєю сестрою Аліною Топаловою про організацію весілля. Тому що знає, хоч зовні я вся така сильна-незалежна, але всередині мене живе тендітна Попелюшка, яка мріє про магію,

– зізналася Регіна.

Також ведуча показала шанувальникам, як проходить її підготовка до весільної церемонії. Вона навіть оприлюднила першу весільну сукню, яку приміряла днями у салоні.



Регіна Тодоренко у весільній сукні / Instagram / @reginatodorenko