Регіна Тодоренко та Влад Топалов офіційно одружились: перші фото з церемонії

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Регіна Тодоренко вийшла заміж за Влада Топалова
Регіна Тодоренко вийшла заміж за Влада Топалова / Instagram / @reginatodorenko

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, та співак Влад Топалов офіційно одружились. Церемонія пройшла у сонячній Італії 3 липня. Наразі у мережі з'явились перші фото наречених.

Ще раніше Регіна Тодоренко зізнавалась російським журналістам, що її весілля відбудеться в італійському місті Соренто. Однак за день до важливої дати церемонія опинилась під загрозою зриву. Все тому, що Влад Топалов втратив частину багажу в аеропорту, серед якого був і весільний костюм. 

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Однак, згідно із фото, опублікованих на фан-сторінках пари, загублені речі все ж вдалось повернути, а Влад Топалов таки приміряв чорно-білий костюм з метеликом. А Регіна Тодоренко щасливо позувала перед камерами у приталеній сукні з оригінальною накидкою. Телеведуча відмовилась від фати та надала перевагу сплетеному волоссю у хвіст. 

Оформлення весілля в італійському стилі, декорації, флористика. Чи могла я, дівчина з Подільська, мріяти про це? Могла і намріяла!.. Але нервове напруження на максимум перед найважливішим днем у цьому році. Аби все пройшло чудово, як в романтичній комедії,
– написала Регіна Тодоренко перед церемонією. 

На весілля зіркова пара запросила тільки найближчих друзів та родичів. Серед них була й телеведуча Леся Нікітюк, з якою наречена свого часу брала участь у шоу "Орел и решка". Наразі у мережі з'явилось всього лише кілька фото, на яких видно, як пройшло затишне весілля Влада Топалова і Регіни Тодоренко. 

Весілля Влада Топалова і Регіни Тодоренко
Весілля Влада Топалова і Регіни Тодоренко / Instagram / @reginatodorenko2245

Регіна Тодоренко вийшла заміж за Влада Топалова
Регіна Тодоренко вийшла заміж за Влада Топалова / Instagram / @reginatodorenko2245

Відомо, що перед народженням первістка Регіна Тодоренко та Влад Топалов офіційно одружились. Сталось це у Росії 25 жовтня 2018 року. Однак розкішну церемонію зірковій парі довелось відкласти через пологи телеведучої. 

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Регіна Тодоренко Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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