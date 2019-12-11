Регіна Тодоренко вперше заговорила про російсько-українську війну

Українська співачка Регіна Тодоренко, яка живе у Росії у шлюбі з москвичем Владом Топаловим, вперше прокоментувала те, як змінилося її життя після початку російської збройної агресії проти України.

Про це Регіна Тодоренко, яка народилася і виросла в Одесі, розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак. Ведуча спитала у Регіни, чому у день, 16 березня, коли на Кримському півострові пройшов так званий референдум про приєднання Криму до Росії, вона опублікувала фото зі свого відпочинку.

Читайте також: Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради

"Це говорить про мою неосвіченість і про те, що я просто не знала, що відбувається у моїй країні. Найімовірніше, я була у черговій подорожі. Я намагаюся не лізти у політику і не писати пости про це, тому що я мало у цьому розумію", – пояснила співачка.

Регіна Тодоренко розповіла, що вся її родина переймається через російсько-українську війну, але вдома в Одесі вони намагаються не говорити про політику. За словами співачки, дуже складно зберігати будь-який нейтралітет. Вона заявила те, що любов існує "не за паспортом".

В мене такі склалися обставини. Мій чоловік – корінний москвич... Одного разу я побачила в телеграм-каналі фото дівчинки з хлопчиком з українським і російським прапорами і я розплакалася. Це важко,

– наголосила Регіна.

Зірка додала, що вона б хотіла приїхати з чоловіком в Одесу і показати, де вона народилася і жила. Зокрема Регіна шкодує, що не може познайомити Топалова зі своїм 80-річним дідусем, якому важко поїхати в іншу країну для зустрічі.

Додамо, що Влад Топалов є у базі "Миротворець" за "незаконне перетинання державного кордону України. Участь в пропагандистських заходах на території окупованого Росією Криму" і в'їзд в Україну йому заборонений.

"Ми навіть весілля зіграли в іншій країні, щоб не було прив'язки Росії і України", – згадала Тодоренко. Інтерв'ю Регіна давала зі слізьми на очах, заявивши, що їй складно жити в таких умовах.

Інтерв'ю з Регіною Тодоренко: дивіться відео (про Україну з 1:04:00)