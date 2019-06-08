Регіна Тодоренко зізналася, чи готова до другої дитини

Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе та працює у Росії зі своїм чоловіком Владом Топаловим і виховує спільну дитину – сина Майкла (справжнє ім'я – Михайло), готується до пишного весілля з коханим.

Про плани стосовно народження другої дитини Регіна розповіла в інтерв'ю виданню ОК!.

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Тодоренко зізналася, що не проти найближчим часом стати мамою вдруге і народити сестричку Михайлу.

Ми вже хочемо дівчинку! Я коли вийшла з пологового будинку, відразу сказала, що в принципі не проти народити ще раз. Просто сам процес такий довгий! Спочатку ти виношуєш дев'ять місяців, потім ще рік годуєш. Багато в чому себе доводиться обмежувати – в їжі, в подорожах. Але все одно хочеться дітей. Багато!

– заявила артистка.

Вона з гумором додала, що "тільки б мама не відмовилася від неї". За словами Регіни, її мама дуже допомагає молодим батькам.

"Якщо жінка народила і хоче відразу продовжувати працювати, без помічників ніяк не обійтися. Це факт.... Для мене робота важлива як повітря. Тут я черпаю багато позитивних емоцій, якими потім ділюся зі своїм сином. І навпаки: Майкл заряджає мене енергією – хочеться згортати гори заради нього, заради чоловіка, заради сім'ї", – пояснила Тодоренко.