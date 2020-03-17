Рекомендації Президента: Володимир Зеленський порадив книжки та фільми для карантину
Сьогодні, 17 березня, президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до народу. Він розповів, як слід діяти українцям, які не встигли повернутися додому до закриття кордонів. А також порекомендував книжки, які слід почитати на карантині та хороший фільм.
З 12 березня в Україні оголошено карантин, що триватиме до 3 квітня. Сьогодні закрили державні кордони. У зв'язку із цими подіями Володимир Зеленський записав відеозвернення до українських громадян, які перебувають за кордоном і не мають змоги повернутися додому. Президент розповів, що робити тим, хто опинився в такій ситуації. Також подякував українцям, які залишаються вдома і порекомендував декілька занять для відпочинку на карантині.
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Президент закликав громадян без зайвої потреби не виходити з дому. Також зазначив, що користувачі соціальних мереж активно просять порад, чим можна зайнятися на карантині. Володимир Олександрович дав декілька рекомендацій для того, щоб використати час на карантині з максимальною користю.
Моя сьогоднішня рекомендація така: роман "Вцілілий" Чака Поланіка та "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко. І дуже рекомендую чудовий французький фільм "1+1",
– сказав Володимир Зеленський.
Звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео онлайн