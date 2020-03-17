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Рекомендації Президента: Володимир Зеленський порадив книжки та фільми для карантину

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Володимир Зеленський порадив книжки та фільм для карантину / Facebook / Володимир Зеленський

Сьогодні, 17 березня, президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до народу. Він розповів, як слід діяти українцям, які не встигли повернутися додому до закриття кордонів. А також порекомендував книжки, які слід почитати на карантині та хороший фільм.

З 12 березня в Україні оголошено карантин, що триватиме до 3 квітня. Сьогодні закрили державні кордони. У зв'язку із цими подіями Володимир Зеленський записав відеозвернення до українських громадян, які перебувають за кордоном і не мають змоги повернутися додому. Президент розповів, що робити тим, хто опинився в такій ситуації. Також подякував українцям, які залишаються вдома і порекомендував декілька занять для відпочинку на карантині.

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Президент закликав громадян без зайвої потреби не виходити з дому. Також зазначив, що користувачі соціальних мереж активно просять порад, чим можна зайнятися на карантині. Володимир Олександрович дав декілька рекомендацій для того, щоб використати час на карантині з максимальною користю.

Моя сьогоднішня рекомендація така: роман "Вцілілий" Чака Поланіка та "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко. І дуже рекомендую чудовий французький фільм "1+1",
– сказав Володимир Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle LifeStyle
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