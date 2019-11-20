Реквізити та одяг із серіалу "Друзі" виставили на аукціон: подробиці розпродажу

82 Читать новость на русском
Актори серіалу "Друзі" / Instagram /@courteneycoxofficial

Телекомпанія Warner Bros Television та Prop Store влаштують благодійний аукціон із нагоди святкування 25 річниці серіалу "Друзі". На продаж утвердили близько 80 лотів, серед яких реквізити, костюми та репродукції. Виручені кошти передадуть організації для боротьби із самогубством серед ЛГБТ-молоді.

Благодійний аукціон відбуватиметься з 3 по 17 грудня 2019 року. Прихильники серіалу "Друзі" отримають сертифікати підтвердження автентичності кожного лоту. Самі ж організатори Warner Bros Television та магазин оригінальних реквізитів з кіноіндустрії Prop Store вважають цей розпродаж своєрідним глобальним виявом щедрості. 

Читайте також: Дочекались: "Друзі" можуть вийти новим окремим епізодом

Шанувальники можуть придбати атрибути зі всіх 10 сезонів телесеріалу.

М'яка іграшка – пінгвін на ім'я Джо.


Пінгвін Джо / Warner Bros. Television and Prop Store

Набір запрошень на весілля Моніки і Чендлера


Набір весільних запрошень / Warner Bros. Television and Prop Store

Гавайська сукня Рейчел Грін 


Сукня Рейчел / Warner Bros. Television and Prop Store

Помаранчевий диван із кафе "Central Perk" у Нью-Йорку 


Диван / Warner Bros. Television and Prop Store

Фіолетова блузка в горошок та замшева спідниця Фібі Буффе 


Образ Фібі / Warner Bros. Television and Prop Store

Блузка та коричневі вельветові штани Моніки Геллер 


Образ Моніки / Warner Bros. Television and Prop Store

Серед інших лотів, які анонсували організатори, дерев'яне каное і два весла Джої та Чендлера, святковий костюм броненосця Роса та рамка з дверей квартири Моніки. Попередня ціна всіх презентованих речей варіюється від 1 до 15 тисяч доларів. Найдорожчим лотом поки є костюм Роса. 

Крім того, всі учасники, що попередньо зареєструють на аукціон, мають унікальну можливість виграти сценарій культового серіалу "Друзі". 

 

Як приготувати популярний салат "Мімоза": простий рецепт
сьогодні
11608
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Аукціон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Аутсайдери": перегони Ford проти Ferrari
сьогодні 18:30 "Аутсайдери": перегони Ford проти Ferrari
Юлія Ліпенцева 69
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні 16:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 15069
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
сьогодні 14:00 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
Квітослава Туз 44754
Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
19 листопада 15:30 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 2390
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
19 листопада 14:11 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
Квітослава Туз 43917
Новини
Більше новин
Залиште відгук