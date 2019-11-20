Реквізити та одяг із серіалу "Друзі" виставили на аукціон: подробиці розпродажу
Телекомпанія Warner Bros Television та Prop Store влаштують благодійний аукціон із нагоди святкування 25 річниці серіалу "Друзі". На продаж утвердили близько 80 лотів, серед яких реквізити, костюми та репродукції. Виручені кошти передадуть організації для боротьби із самогубством серед ЛГБТ-молоді.
Благодійний аукціон відбуватиметься з 3 по 17 грудня 2019 року. Прихильники серіалу "Друзі" отримають сертифікати підтвердження автентичності кожного лоту. Самі ж організатори Warner Bros Television та магазин оригінальних реквізитів з кіноіндустрії Prop Store вважають цей розпродаж своєрідним глобальним виявом щедрості.
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Шанувальники можуть придбати атрибути зі всіх 10 сезонів телесеріалу.
М'яка іграшка – пінгвін на ім'я Джо.
Пінгвін Джо / Warner Bros. Television and Prop Store
Набір запрошень на весілля Моніки і Чендлера
Набір весільних запрошень / Warner Bros. Television and Prop Store
Гавайська сукня Рейчел Грін
Сукня Рейчел / Warner Bros. Television and Prop Store
Помаранчевий диван із кафе "Central Perk" у Нью-Йорку
Диван / Warner Bros. Television and Prop Store
Фіолетова блузка в горошок та замшева спідниця Фібі Буффе
Образ Фібі / Warner Bros. Television and Prop Store
Блузка та коричневі вельветові штани Моніки Геллер
Образ Моніки / Warner Bros. Television and Prop Store
Серед інших лотів, які анонсували організатори, дерев'яне каное і два весла Джої та Чендлера, святковий костюм броненосця Роса та рамка з дверей квартири Моніки. Попередня ціна всіх презентованих речей варіюється від 1 до 15 тисяч доларів. Найдорожчим лотом поки є костюм Роса.
Крім того, всі учасники, що попередньо зареєструють на аукціон, мають унікальну можливість виграти сценарій культового серіалу "Друзі".
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