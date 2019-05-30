"Рембо: Остання кров": в мережі з'явився трейлер заключної серії бойовика

Мережу підкорює новий трейлер до кінокартини про легендарного Рембо. Стрічка під назвою "Рембо: Остання кров" стане заключною у серії фільмів, які виходили на великий екран з 1980-х років.

Незабаром улюбленець мільйонів Сільвестер Сталлоне знову постане перед шанувальниками в бажаному образі. Про це свідчить перший трейлер фільму "Рембо: Остання кров", який опублікували представники компанії Lionsgate Movies на своєму YouTube-каналі.

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За сюжетом, головний герой Джон Рембо страждає на посттравматичний стресовий розлад і переживає не найкращі часи. Проте усі недуги відходять на другий план, коли його близькі в біді. Одна з його знайомих у розпачі розповідає йому, що її внучка зникла у Мексиці. Герой вирішує допомогти. Він перетинає кордон і береться за пошуки дівчинки.

Дивитися трейлер фільму "Рембо: Остання кров": відео