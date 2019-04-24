Рене Зеллвегер повертається на телеекрани: у мережі опублікували трейлер серіалу з акторкою

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Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / variety.com

Популярна голлівудська акторка Рене Зеллвегер вкрай рідко з'являється на телеекранах. З 2010 року зірка зіграла тільки у двох фільмах. Відтак її поява у серіалі Netflix викликала чималий фурор.

49-річна Рене Зеллвегер пробує реалізувати свій творчий потенціал у новому для себе проекті. Зірка погодилась на зйомки у дебютному для себе телесеріалі "Що / якщо" (What/If). Втіленням ідеї займається знаменита медіакомпанія Netflix, що привернуло ще більшу увагу кіноманів. 

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Наразі у мережі опублікували перший трейлер телешоу, де Рене Зеллвегер постала у головній ролі. Образ голлівудської акторки у тизері був розмитий, що створило ефект загадковості. 

Рене Зеллвегер у новому серіалі
Рене Зеллвегер у новому серіалі / Скріншот

За словами представників Netflix, спершу глядачі зможуть побачити 10 пілотних епізодів "Що / якщо". Сюжет серій базуватиметься на вчинках головних героїв, які в подальшому можуть повпливати на майбутнє, або ж зруйнувати стабільність у їх буднях. При цьому режисери прагнуть якомога ефектніше показати так званий "ефект доміно", коли від одного промаху може повністю знищитись вся конструкція. 

Якщо я зроблю тобі пропозицію, занадто незвичайну, щоб відмовитися? Чим би ти ризикнув заради шансу отримати все це? – загадково питає Рене Зеллвегер, піднімаючись по сходах. 

Відомо, що разом з голлівудською зіркою у телесеріалі постануть Джейн Леві, Блейк Дженнер, Дейв Еннейбл, Кіт Пауерс і інші актори. Прем'єра телепроекту запланована на 24 травня 2019 року. 

Дивіться офіційний трейлер серіалу "Що / Якщо" із Рене Зеллвегер: відео 

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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