Американський репер та продюсер Андре Ромелл Янг, який відомий під псевдонімом Dr. Dre, приголомшив прихильників новиною. Артист заявив, що розлучається з дружиною, з якою прожив у шлюбі 24 роки.

Така інформація з'явилася на сторінках видання TMZ. У матеріалі йдеться про те, що на розлучення подала обраниця Dr. Dre, фуд-фотографиня Ніколь Янг.

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Що відомо про розлучення Dr. Dre та Ніколь Янг?

Жінка не повідомила, чому проявила бажання розлучитися із чоловіком. У західних ЗМІ пишуть, що експодружжя за час 24-річного спільного життя має збереження у розмірі 800 мільйонів доларів. Відомо, що Андре та Ніколь не підписували шлюбного договору, тому тепер їхнє майно ділитиме суд. Інші деталі розриву однієї із найміцніших пар Голлівуду наразі невідомі.



Dr. Dre розлучається з дружиною / Фото: Getty Images

Зазначимо, Dr. Dre та Ніколь Янг одружилися 25 травня 1996 року. У пари є двоє дітей: син Труф, який народився у 1997 році, та донька Трулі, яка з'явилася на світ у 2001 році. Оскільки обоє дітей уже досягли повноліття, то проблем у цьому питання під час шлюборозлучного процесу не виникатиме.