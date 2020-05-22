Репер Drake образив сестер Кардашян у пісні: скандальні деталі

Американський репер Drake оскандалився: у мережу потрапив запис його пісні. в якій він досить грубо образив сестер Кардашян – Кайлі та Кендалл. Артист вже відреагував на резонанс у мережі та вибачився.

Як розгорівся скандал

Часто згадка знаменитостей у кліпі чи пісні приносить ще більший успіх треку. Однак це аж ніяк не було у випадку репера Drake. У мережу потрапила архівна композиція артиста, яку він не хотів ніколи публікувати: ролик з'явився на інстаграм-сторінці Night Owl Sound і викликав бурхливу реакцію.

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У треку Drake згадує моделей і мільйонерок Кайлі та Кендалл Дженнер, а також Джіджі Хадід. Репер заявляє, що таких, як ці красуні, у нього десятки, адже це "дівки на стороні".

Так, я маргінал і покидьок. Кайлі Дженнер – це дівка на стороні. У мене їх 20, таких як Кайлі. У мене є і 20 ч*ртових Кендалл, струнких молодих моделей Vogue, і стільки ж Джіджі,

– співає Drake у скандальному ролику.

Такий запис викликав чималий подив у користувачів мережі та обурення. Drake образив дівчат у треку та обрав для цього своїх друзів – сестер Кардашян.

Реакція Drake на скандал

Зіркові красуні вирішили не коментувати образливого запису. Ані Кайлі, ані Кендалл Дженнер не порушували цю тему в мережі. А от сам репер вже взявся залагоджувати конфлікт. На інстаграм-сторінці він вибачився перед дівчатами та заявив, що не хотів, аби цей запис коли-небудь бачили інші.

"Цей реп взагалі не повинен був звучати. Три роки тому пісня якось просочилася в музичний каталог, і тому ви її випадково почули. Менше за все мені хотілося б починати свій ранок з думки, що я образив друзів. Тому і кажу це зараз", – зазначив Drake.