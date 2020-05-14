24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Репер Гуф після виступів в анексованому Криму відкрив магазин у Києві та анонсував тур Україною

- Читать новость на русском
Рер Гуф відкрив магазин в Києві та анонсував тур Україною
Рер Гуф відкрив магазин в Києві та анонсував тур Україною / Instagram / @therealguf

Російському виконавцю Олексію Долматову, більш відомому, як Гуф, заборонили в'їзд до України ще 2016 року. Проте репер вирішив порушити чинне законодавство та спочатку відкрив магазин власного бренду LUGANG у Києві, а згодом планує всеукраїнський тур. Концерти артиста охоплять 8 українських міст.

Новинами та планами щодо України 40-річний Гуф поділився на особистій сторінці в інстаграмі. Попри заборону на в'їзд через виступи в анексованому Криму, репер не лише відкриває власний бізнес у нашій столиці, а й прагне приїхати у країну з концертами. 

Читайте також Побиття популярного репера Гуфа у Москві: з'явилися гучні деталі

Так, одяг особистого бренду Гуфа LUGANG доступний для українських покупців у режимі онлайн, а після скасування карантинних заборон – на вулиці Пирогова у Києві. Знаково, що безліч речей прикрашає принт з московськими "Сталінськими висотками" – сім радянських хмарочосів. Саме з цього малюнку починається ролик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @therealguf

Гуф разом з тим зробив ще один гучний анонс: репер планує всеукраїнський тур. З концертами він хоче з'явитися у восьми містах нашої держави, які поки не став розсекречувати. Артист планує дивувати публіку новою програмою та треками з останнього релізу. Наразі невідомо, як Гуфу вдасться перетнути кордон, адже після невдалої спроби порушити українське законодавство він потрапив й до бази "Миротворець". 

Як настрій, хлопці та дівчата? Загалом, ми знову летимо на Україну. Не хочу загадувати, але впевнений, що буде сильно… Коротше, Україно, вісім міст – вісім концертів,
– оголосив репер римованими рядками. 

Нагадаємо, що у серпні 2016 року Гуфу так і не вдалося провести свій концерт в Одесі. Тоді адміністрація клубу вирішила порушити заборону, організувавши йому виступ попри те, що в'їзд до України виконавцю було заборонено ще у березні того ж року. Російського репера не пустили в Україну, а згодом Гуф потрапив у чорний список "Миротворця". Причиною стала незаконна концертна діяльність на території окупованого Росією Криму. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Миротворець Новини Росії Скандал Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Цитати Святослава Вакарчука, які надихають
сьогодні , 12:55 Цитати Святослава Вакарчука, які надихають
Юлія Михайлова
Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
13 травня , 14:52 Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
Роберту Паттінсону – 34! Шлях до успіху найкрасивішого "вампіра" сучасності
13 травня , 10:40 Роберту Паттінсону – 34! Шлях до успіху найкрасивішого "вампіра" сучасності
Юлія Турелик