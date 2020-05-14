Репер Гуф після виступів в анексованому Криму відкрив магазин у Києві та анонсував тур Україною
Російському виконавцю Олексію Долматову, більш відомому, як Гуф, заборонили в'їзд до України ще 2016 року. Проте репер вирішив порушити чинне законодавство та спочатку відкрив магазин власного бренду LUGANG у Києві, а згодом планує всеукраїнський тур. Концерти артиста охоплять 8 українських міст.
Новинами та планами щодо України 40-річний Гуф поділився на особистій сторінці в інстаграмі. Попри заборону на в'їзд через виступи в анексованому Криму, репер не лише відкриває власний бізнес у нашій столиці, а й прагне приїхати у країну з концертами.
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Так, одяг особистого бренду Гуфа LUGANG доступний для українських покупців у режимі онлайн, а після скасування карантинних заборон – на вулиці Пирогова у Києві. Знаково, що безліч речей прикрашає принт з московськими "Сталінськими висотками" – сім радянських хмарочосів. Саме з цього малюнку починається ролик.
Гуф разом з тим зробив ще один гучний анонс: репер планує всеукраїнський тур. З концертами він хоче з'явитися у восьми містах нашої держави, які поки не став розсекречувати. Артист планує дивувати публіку новою програмою та треками з останнього релізу. Наразі невідомо, як Гуфу вдасться перетнути кордон, адже після невдалої спроби порушити українське законодавство він потрапив й до бази "Миротворець".
Як настрій, хлопці та дівчата? Загалом, ми знову летимо на Україну. Не хочу загадувати, але впевнений, що буде сильно… Коротше, Україно, вісім міст – вісім концертів,
– оголосив репер римованими рядками.
Нагадаємо, що у серпні 2016 року Гуфу так і не вдалося провести свій концерт в Одесі. Тоді адміністрація клубу вирішила порушити заборону, організувавши йому виступ попри те, що в'їзд до України виконавцю було заборонено ще у березні того ж року. Російського репера не пустили в Україну, а згодом Гуф потрапив у чорний список "Миротворця". Причиною стала незаконна концертна діяльність на території окупованого Росією Криму.