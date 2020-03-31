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Репер Дрейк показав дворічного сина від порнозірки: фото

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Репер Дрейк з сином / Instagram / @champagnepapi

Популярний канадський виконавець Дрейк поділився з прихильниками зворушливими фото. Репер вперше показав свого дворічного сина Адоніса, якого народила колишня порнозірка Софі Бруссо.

Зірковий татусь ніколи не показував свого сина публіці, проте вирішив зробити виключення і опублікував цілу серію милих фото. Світлини, які поширив Дрейк на особистій сторінці в інстаграмі, викликали ажіотаж в мережі та активні обговорення серед підписників. За добу допис набрав майже 6 мільйонів вподобань.

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33-річний артист позує на знімках разом із сином та його матір'ю Софі Бруссо. Видно, що син не схожий на батьків, адже вони обоє брюнети, а в нього біле кучеряве волосся. Також у Адоніса великі блакитні очі, а у його батьків – карі. 

Я люблю і сумую за своєю прекрасною сім'єю та друзям і не можу дочекатися того радісного дня, коли ми всі зможемо об'єднатися,
– написав в публікації Дрейк.


Дрейк з сином та Софі Бруссо / Instagram / @champagnepapi

Також репер опублікував фото, на якому Адоніс позує вдома у піжамі та п'є зі стаканчика. Та навіть на цій світлині видно глибокі блакитні очі малюка.


Син репера Дрейка / Instagram / @champagnepapi


Син репера Дрейка Адоніс / Instagram / @champagnepapi

Відомо, до Дрейк не мав тривалих стосунків із Софі. Вони зустрічалися декілька разів, після чого жінка завагітніла. У травні 2017 року, коли термін вагітності був більше трьох місяців, колишній порнозірці довелося наймати адвокатів, щоб довести батьківство репера. Протягом тривалого часу артист приховував свого сина і нарешті показав його усім.

Таємницю виконавця ще у 2018 році відкрив його колега  Pusha-T. У треку The Story Of Adidon він розповів, що історію Дрейка та зазначив, що той приховує свого сина. Також Pusha-T розсекретив ім'я хлопчика. Колега закликав репера визнати дитину та ставитися з повагою до матері Адоніса.

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки
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