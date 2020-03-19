Репер Дрейк самоізолювався після зустрічі з хворим на коронавірус баскетболістом

Відомий канадський репер Дрейк днями зустрічався із баскетболістом Кевіном Дюрантом, який виявився зараженим на коронавірус. Після цього артист самоізолювався у своєму маєтку.

Вірусна пневмонія, яку причинив коронавірус, вже забрала життя майже 8 тисяч осіб. Вона нещадно інфікує, як звичайних людей, так і знаменитостей. Днями знаменитий реп-виконавець Дрейк спілкувався з баскетболістом Кевіном Дюрантом, який зізнався, що у нього виявили коронавірус. Про це повідомляє видання Page Six.

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Дрейк та Кевін разом веселилися на вечірці тиждень тому. Пізніше стало відомо, що спортсмен та ще чотири гравці з його команди заражені коронавірусом. Коли Дрейк дізнався про це, то прийняв рішення самоізолюватися, щоб не ставити під загрозу здоров'я та життя тих, хто з ним контактував.

Репер зазначив, що перебуватиме на карантині стільки, скільки буде потрібно. Поки що не відомо, чи є в нього Covid-19, проте він залишається на ізоляції в своєму особняку в Торонто.



Дрейк та Дюрант на вечірці / Фото: Page Six

Зазначимо, станом на 18 березня від коронавірусу померли 7 989 людей по всьому світу. кількість інфікованих складає 200 126 осіб, одужали – понад 82 тисячі людей.



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