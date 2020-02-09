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Репер Дрейк закрутив роман з 23-річною моделлю, – ЗМІ

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Дрейк закрутив роман з моделлю / Instagram / @champagnepapi

Днями канадський репер Дрейк дав відверте інтерв'ю, в якому зізнався, що готовий до нових стосунків. Та не минуло й тижня, як артист здійснив кілька публічних виходів з 23-річною моделлю Імаан Хаммам.

Як повідомляє The Daily Mail, чутки про зірковий роман спровокував вихід Дрейка та Імаан на вечірці в Нью-Йорку. Захід пройшов 5 лютого у рамках американського Тижня моди. Пара залюбки разом проводила час, спілкуючись з голлівудськими колегами. Дрейк обнімав Імаан Хаммам за талію, не приховуючи своєї симпатії до красуні. 

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Після цього папараці сфотографували репера, коли він покидав квартиру моделі в Нью-Йорку. Ще одним підтвердженням таємного роману Дрейка став його візит на вечірку бренду Frame. Імаан співпрацює з дизайнерами та презентувала їхні новинки на подіумі. А вже на вечірці модель з Дрейком святкувала вихід нової колекції Frame. 

Відомо, що Імаан Хамман – нідерландська модель, яка має єгипетське і марокканське коріння. У 23 роки вона зуміла підкорити світові подіуми та укласти договори з відомими брендами. Наразі ані вона, ані 33-річний Дрейк не коментують чутки про роман та уникають публікації спільних фото в мережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Shade Room (@theshaderoom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FRAME (@frame)

Цікаво, що репера вже давно називають ловеласом через його гучні романи. Дрейк мав тривалі стосунки зі співачкою Ріанною, однак пара розпалась у 2013 році. Згодом артисти відновили стосунки, проте вони протримались всього кілька місяців. За словами інсайдерів західних ЗМІ, Дрейк і досі закоханий в співачку. "Їхній роман тривав багато років. Кожен раз, коли він з кимось бачить Ріанну, у нього просто їде дах", – розповіли джерела The Hollywood Reporter. 

Окрім цього, реперу приписували романи зі співачками Мадонною та Дженніфер Лопес, порнозіркою Софі Брюссою, спортивною журналісткою Розалін Голд-Онбуд та іншими красунями.

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Зіркові романи Мода
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