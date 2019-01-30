Репер Дрейк залишив двом працівницям McDonald's 20 тисяч доларів "на чай": фото

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Дрейк
Дрейк / Instagram / @champagnepapi

Екс-коханий співачки Ріанни репер Дрейк завітав у ресторан швидкого харчування McDonald's і після того, як зробив замовлення, артист залишив двом співробітницям десять тисяч доларів чайових кожній.

Так, у соціальній мережі Twitter користувач з іменем AJ, який став очевидцем, показав фото Дрейка коло каси у McDonald's.

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За його словами, репер замовив бургери і залишив двом співробітницям 10 тисяч доларів готівкою чайових для кожної. Згодом свою фотографію із закладу Дрейк також опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Користувачі у мережі схвально прокоментували вчинок музиканта, а дехто пожартував фразою про те, що "Дрейк знову робить Америку великою" (перефразування лозунгу, яким користуються американські політики – "Make America Great Again").

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi)

 

Теги: LifeStyle Музика Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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