35-річний американський репер Fred the Godson помер від коронавірусу. Понад два тижні тому на особистій сторінці в інстаграмі він зізнався, що у нього діагностували COVID-19. Тривалий час артист перебував під наглядом лікарів, проте вчора, 23 квітня, близьке оточення зірки оголосило про його смерть.

З кожним днем статистика жертв доводить, що коронавірус – це загроза не лише для людей похилого віку. Він нещадний й до тих, хто перебуває поза групою ризику. Так, 35-річний репер Fred the Godson помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Про його смерть інформує видання TMZ.

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Близько двох тижнів тому, 6 квітня, Fred the Godson опублікував допис на особистій сторінці в інстаграмі, яким оголосив про зараження коронавірусом. Репер складно переносив хворобу. Його дружина раніше зізналася, що чоловіка госпіталізували і впродож тривалого часу він перебував під апаратом штучної вентиляції легень, проте кілька днів тому його відключили від прибору.

Обраниця Fred the Godson сподівалася на те, що це хороший знак. Проте обставини склалися по-іншому. Близьке оточення репера повідомило про його смерть від ускладнень. Родина не розголошує жодних деталей втрати, тому незрозуміло, чи встиг виконавець повернутися додому, чи провів останні хвилини життя у лікарні.

У світі підтверджено 2 666 071 випадків COVID-19. 187 505 людей померли від коронавірусу, 735 367 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (854 573), Іспанія (213 024), Італія (189 973), Франція (159 877) та Німеччина (151 195).



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу