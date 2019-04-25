Репер Каньє Вест вирішив відкрити власну церкву: деталі

Знаменитий американський репер Каньє Вест за останніх півроку влаштував чимало виступів під час церковних служб, на які приходять знаменитості. Нестандартні концерти надихнули чоловіка Кім Кардашян на відкриття власного храму.

Про це повідомляє іноземне видання People. У джерелі зазначається, що реперу сподобалося співати на недільних відправах у церкві, тому він вирішив відкрити власний храм.

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Варто відзначити, що дружина співака Кім Кардашян разом з їхніми дітьми також відвідує служби, на яких він виступає. Після появи на одній з відправ зірку розкритикували за надто дорослий зовнішній вигляд їхньої 5-річної доньки Норт, однак похвалили за запальні танці, які вона показала під час виступу Каньє Веста.

Він дуже релігійна людина і хоче ділитися знаннями з людьми більш регулярно, а не тільки в неділю. Саме тому найближчим часом Вест збирається відкрити власну церкву. Він також дуже хоче, щоб його діти були побожними людьми,

– сказав у коментарі для видання інсайдер.

Також у джерелі зазначається, що ключовим моментом у прийнятті такого рішення став виступ Каньє Веста на фестивалі Coachella-2019, де він виконав пісню з християнським мотивом і поруч зі сценою зібралося понад 50 тисяч людей.