Репер Tyler, The Creator звинуватив організаторів Греммі у расизмі

Американський репер Tyler, The Creator у ніч на 27 січня став лауреатом премії Греммі у номінації "Найкращий реп-альбом". Зі сцени чоловік заявив, що журі премії нагороджують темношкірих виконавців лише у категорія "реп" та "урбан", ігноруючи інші номінації.

В момент нагородження премією Греммі-2020 за платівку IGOR, репер Tyler, The Creator (справжнє ім’я – Тайлер Грегорі Оконма) вийшов на сцену разом з його матір’ю, яка не стримувала сліз та обіймала свого сина, деякий час не підпускаючи його до мікрофона. Він подякував їй та менеджеру, а також сім’ї та друзям за те, що підтримують його та терплять надмірну гіперактивність.

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Дивіться виступ Tyler, The Creator на Греммі-2020 онлайн:

Але за лаштунками премії він зізнався виданню Vulture, що дещо обурений щорічними результатами музичної нагороди. Tyler, The Creator незадоволений, що темношкірих артистів постійно називають реперами незалежно від жанрової приналежності.

Я поділений навпіл. З одного боку, я дуже вдячний за те, що мою творчість визнали. Але щоразу відстій в тому, що коли ми, я маю на увазі хлопців, які виглядають як я, робимо щось за межами звичних жанрів, це постійно включають в категорії "Реп" або "Урбан". Для мене це слово "урбан" – просто політкоректний варіант слова на букву "N". Чому ми не можемо бути в категорії "Попмузика?"

– заявив американець.