Репера 50 Cent звинуватили у нападі на вуличного художника, – ЗМІ

Популярного американського репера підозрюють у нападі на вуличного художника Lushsux, який створив кілька глузливих малюнків з виконавцем. Митець оголосив, що потрапив до лікарні після жорстокого побиття, замовником якого він вважає 50 Cent. Виконавець раніше висловлював своє критичне ставлення до творчості художника.

Про напад сповістив сам митець, який працює під псевдонімом Lushsux, на особистій сторінці в інстаграмі. Він переконаний, що фізичних травм йому завдали через малюнки з зображенням репера 50 Cent в образах Тейлор Свіфт, Дональда Трампа, Кім Чен Ина та Майка Тайсона.

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Lushsux розповів, що на вулиці на нього напало 6 чи 7 осіб, після чого він опинився у лікарні. Художник публічно звинуватив у нападі 50 Cent та зізнався, що подібні "неприємності" стаються з ним не вперше. Проте побиття відбулося незадовго після того, як впливовий артист висловив своє незадоволення творчістю митця та дав зрозуміти, що його зображення більше не повинні з'являтися на стінах Нью-Йорка.

Після розголосу в пресі та соціальних мережах репер 50 Cent спробував захистити своє чесне ім'я перед громадськістю та опублікував допис на особистій сторінці в інстаграмі, яким наголосив, що непричетний до побиття автора малюнків. "Художник отримав удар в обличчя, це був не я, я цього не робив", – написав виконавець, доповнивши публікацією зображенням, на якому він постав в образі американської ведучої та акторки Опри Вінфрі.

Після заяви 50 Cent вуличний художник Lushsux відмовився від своїх слів та зазначив, що користувачі мережі неправильно зрозуміли його слова.

Що відомо про репера 50 Cent?

Кертіс Джексон залишився сиротою у віці 8 років. Він продавав наркотики та записував реп. Його музична кар'єра розпочалася після того, як 2002 році диск з його піснями потрапив до Емінема. Він познайомив молодого виконавця з продюсером Dr. Dre.

Дебютний альбом Get Rich or Die Tryin 50 Cent випустив 2003 року, й ця платівка забезпечила йому світову популярність, адже розлетілася з полиць за кілька днів. Репер випустив вже шість студійних альбомів, зіграв у десятках фільмів, спродюсував безліч кліпів, здобув Греммі та отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді.