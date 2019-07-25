Репера A$AP Rocky залишили під вартою у Швеції на невизначений термін

Американський репер A$AP Rocky вже близько місяця перебуває у в’язниці Стокгольма через розслідування у справі нападу на місцевих жителів.

У виданні ВВС повідомляють, що після ще одного тижня утримання репера Ракіма Маєрса (справжнє ім'я репера) його знову залишили під вартою до судового засідання. Однак дата суду над A$AP Rocky поки не визначена.

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Прокурори Окружного суду Стокгольма детально вивчають усі надані відеоролики з моменту начебто нападу репера на перехожих. Вони переконані, що саме він спричинив інцидент, незважаючи на заяви про самооборону. Також напад був підтверджений свідками з місця події.

Що відомо про арешт A$AP Rocky?

Зірка репу перебував у Швеції в Стокгольмі в рамках концертного туру по Європі. Репера та його трьох членів гастрольної команди ввечері 2 липня затримали за підозрою у нападі на двох чоловіків. Відповідне відео нападу з'явилось на порталі TMZ. За версією самого A$AP Rocky, невідомі були під дією наркотичних речовин. Вони стежили за репером та командою впродовж чотирьох кварталів, звинувачували, що ті зламали їхні навушники, а згодом почали приставати до дівчат, що йшли повз всіх учасників інциденту. Відтак репер та його друзі начебто заступились за них і так стали учасниками бійки.

Сам A$AP Rocky в перші дні свого затримання опублікував два відеоролики, в першому з яких показав початок інциденту, де невідомі наривались на бійку, в той час як охоронець намагався їх заспокоїти, а в іншому звернувся до прихильників та розповів деталі прикрого випадку. 5 липня A$AP Rocky заарештували та пообіцяли тримати під вартою до 19 липня, щоб пред'явити офіційні звинувачення музиканту. У призначений день прокурори залишили репера під вартою ще на один тиждень. Адвокати A$AP Rocky продовжують оскаржувати рішення, однак всі найближчі концерти по Європі довелось відмінити, включно і з виступом 13 липня на українському Atlas Weekend. Тиждень тому, за проханням Кім Кардашян, яка зараз активно займається юриспруденцією, у Швецію відправили заступника держсекретаря США Карла Ріша; питанням ув'язнення репера також займається держсекретар Майк Помпео і президент США Дональд Трамп.