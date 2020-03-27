Репера French Montana звинуватили у згвалтуванні: деталі скандалу

На 35-річного виконавця French Montana подала до суду дівчина з псевдонімом Джейн Доу. Вона заявила, що репер не лише згвалтував її, а й піддавав жорстокому емоційному та фізичному насильству. Жертва переконує, що подібні інциденти неодноразово траплялися й з іншими жінками.

Як повідомляє видання The Blast, судова тяганина загрожує не лише French Montana, а й його помічнику Мансуру Беннуну та лейблу Coke Boy Records, який започаткував виконавець. Дівчина не стала розкривати своє справжнє ім'я та представилася Джейн Доу. Вона запевняє, що була згвалтована та побита у будинку репера в Гідден-Гілс 28 березня 2018 року.

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Жертва наголошує, що чоловіки не вперше посягають на жіночу гідність гостей свого дому. Вони навмисне споювали дівчат та пропонували їм наркотики, аби без їхньої на те згоди чинити дії сексуального характеру. Крім того, за словами Джейн Доу, яка лише розпочала свою модельну та акторську кар'єру, вона піддавалася не тільки фізичним, а й емоційним знущанням.

Дівчина наголосила, що потрапила до маєтку French Montana близько 6 години ранку після того, як відвідала його студію звукозапис. Вона прийшла до тями лише пообіді та відчула, що впродовж всього часу була недієздатною. Після цього інциденту Джейн Доу вимушено припинила свою творчість, а зараз вимагає відшкодування за емоційні страждання та депресію.