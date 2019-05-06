Репери The Weeknd, Travis Scott і співачка SZA випустили кліп для "Гри престолів"

Легендарний серіал "Гра престолів" представив свій фінальний сезон у квітні 2019 року. З нагоди величної події для прихильників та авторів проекту творці влаштували новий сюрприз. Знамениті артисти виконуватимуть найпопулярніші саундтреки серіалу, а перший кліп на один із хітів вже підриває мережу.

Телеканал НВО запропонував всесвітньовідомим артистам об'єднатися для спільної справи. Вони мають намір записати повноцінний альбом з саундтреками серіалу "Гра престолів".

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Всіх обраних пісень нарахували 14, а виконують їх The Weeknd, A $ AP Rocky, Еллі Голдінг, Lil Peep, Джейкоб Бенкс та інші співаки. Представники НВО додали, що недарма обрали саме цих артистів, адже вони справді є запеклими шанувальниками серіалу. Тому, як для відданих фанатів, творці зробили приємні бонуси, дозволивши їм бути вільними у виборі щодо написання пісні та зйомок сюжету кліпу.

Першу відеороботу опублікували репери The Weeknd, Travis Scott і співачка SZA. Відео для вибухового тріо знімали у Лос-Анджелесі. Їм вдалося правдоподібно передати атмосферу магічного Вінтерфелу і похмурого Середньовіччя

Дивитися кліп до саундтреку з серіалу "Гра престолів": відео