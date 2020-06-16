Українська реп-виконавиця Alyona Alyona має намір позбутись зайвих кілограмів. Артистка відверто розповіла, скільки зараз важить та на скільки хоче схуднути.

Цим реперка Alyona Alyona поділилась з підписниками її інстаграм-сторінки. Артистка стала на вагу та показала всім, що наразі важить 127,4 кілограма. Реперка заявила, що хоче схуднути і цифру для цього обрала досить символічну. За рік вона планує позбутись 29 кілограмів.

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"Хочу кинути собі виклик. Мені виповнилося 29 років. Я хочу кинути собі виклик і спробувати схуднути за рік на 29 кілограмів, щоб наступного дня народження я важила трохи менше, ніж сьогодні", – зазначила в інста-сторіс Alyona Alyona.

Водночас зірка вирішила не приховувати причину такого рішення. Alyona Alyona розповіла, що схуднення стане своєрідною авантюрою, якої їй так бракує в час карантину. Тому прихильникам не варто очікувати, що артистка буде виснажувати себе дієтами та боротись з кожним зайвим кілограмом.

Цікаво, що сама Alyona Alyona від початку своєї кар'єри не соромиться пишних форм. Реперка з легкістю постає перед камерами у прозорому вбранні чи публікує фото в купальнику. Окрім цього, вона залюбки глузує з стандартів краси.

Таким чином знаменита українка показує на власному прикладі, що кожна людина – по-своєму красива та не повинна комплексувати через пишні форми.

Ми такі, якими є, і будь-яке тіло є привабливим, гарним, – заявляла вона.

Наразі ж артистка розпочинає процес схуднення та вже пообіцяла прихильникам висвітлювати все у мережі. Alyona Alyona буде ділитись з прихильниками інформацією щодо харчування чи тренувань, аби кожен змін повторити це вдома.