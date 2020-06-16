Американська реперка Cardi B не соромиться оголювати своє тіло у відвертих образах. Вона часто публікує еротичні фото в купальнику чи білизні. Так, в одному зі своїх останніх дописів виконавиця наважилася постати в досить еротичному кадрі.

Співачка вирішила поділитися з прихильниками сексуальною світлиною, аби показати нове татуювання на тілі. 27-річна артистка розповіла в інстаграмі, що татуювання їй наносили на спину та на місце ребер – саме ця частина тіла є дуже болючою. За словами виконавиці, від болю в неї навіть перехоплювало подих.

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Реперка також опублікувала у своєму інстаграмі фото до та після корекції.

Отже, через десять років я змінила своє татуювання з павичем. Весь тиждень я мучилася від болю в місці татуювання,

– розповіла співачка.

На кадрі з новим татуюванням Cardi B постала в сексуальному образі позуючи навприсядки лише у бюстгальтері, прикривши руками пишні груди. Дівчина любить часто міняти свій зовнішній вигляд, тож тепер вона демонструє шанувальникам коротке рожеве волосся. Світлину доповнила рожева сумка Louis Vuitton та яскравий рожевий макіяж.

Знаменитість також вирішила додати родзинку в кадр завдяки прикрасам. Так, Cardi B приміряла масивні сережки та одягнула браслети на ногу.