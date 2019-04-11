Реперка Alyona Alyona постала на сторінках американського глянцю Vogue

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Alyona Alyona
Alyona Alyona / vogue.com

Реп-виконавиця Альона Савраненко, більш відома під своїм псевдонімом Alyona Alyona, знялася для популярного американського глянцевого журналу Vogue.

Про своє життя реперка відверто розповіла в інтерв'ю Vogue. За словами Alyona Alyona, вона лише рік тому переїхала до столиці із містечка під Києвом Баришівка. Раніше дівчина мала досвід у роботі касиром в супермаркеті, продавчинею косметики на базарі та вихователькою в дитячому садку.

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Раніше, коли я тільки починала займатися репом, це нікому не подобалося. Всі повторювали: "Тьху! Жінки повинні готувати борщ". Ніхто мене не слухав, ніхто не сприймав це, і тому я нікому не казала. Я просто написала для себе. Є ті, хто в'яже шкарпетки, готує їжу, а я читаю реп. Це моє хобі,
– зізналася вона.

Також зірка додала, що у неї були труднощі у виборі мови написання своїх пісень.

"Я випустила свій перший трек українською мовою, але всі мої друзі розмовляли російською. Всі вони слухали російський реп, тому і я почала писати російською, щоб всім це подобалося", – зазначила вона.

У фотосесії для глянцю реперка знялася з двома косичками в одному зі спальних районів Києва.

Alyona Alyona на сторінках Vogue USA: дивіться фото

 

До слова, обкладинку травневого випуску глянцю прикрасила світська левиця Кім Кардашян. За словами дружини Каньє Веста, вона давно мріяла про це.

Alyona Alyona – Пушка: дивіться відеокліп

Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови", зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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