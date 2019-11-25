Реперка Alyona Alyona презентувала новий альбом "В хаті МА"

Реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) випустила другий студійний альбом, який називається "В хаті МА". До нього увійшли вісім треків, серед яких вже відома композиція "Мамин суп".

Про вихід альбому "В хаті МА" реперка повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. У публікації Alyona Alyona додала посилання, де можна прослухати її пісні.

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Це літо було особливим для мене. Я відкрила безліч нових країн, крутих фестивалів — як в Україні, так і за її межами. У проміжках між перельотами я іноді писала. Думки, спостереження, враження від спілкування з земляками. Ми зібрали деякі треки, які були презентовані раніше і додали дещо нове,

– написала артистка.

Першою піснею є пісня "Не перегоріти", у словах якої йдеться про один з найбільших страхів українки.

Alyona Alyona – пісні з альбому "В хаті МА": слухайте тут

Що відомо про Alyona Alyona?Це українська реп-виконавиця, яка отримала шалену популярність завдяки трекам з простим народним текстом. До вокальної кар'єри співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині. Однак через тиск з боку колег та булінг вона звільнилася. Перші кліпи Alyona Alyona "Рибки" та "Голови" зібрали мільйонні перегляди на ютубі. Наразі реперка може похизуватись успішним сольним альбомом "Пушка" та міжнародними нагородами, зокрема, Anchor.