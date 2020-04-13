Реперка Cardi B роздаватиме по тисячі доларів фанатам, які цього потребують

Популярна американська реп-виконавиця Cardi B долучилася до числа зірок, які допомагають боротися з пандемією коронавірусу та зробить благодійні внески у розмірі одного мільйону доларів.

Коли вся планета страждає від смертельного вірусу COVID-19, який вже встиг забрати життя у більш, ніж ста тисяч осіб, потрібно гуртуватися та допомагати один одному. У цій маштабній боротьбі значну роль відіграють всесвітньо відомі зірки, які жертвують величезні суми. Реперка Cardi B також виршіила допомогти своїм прихильникам у нелегкий час.

Читайте також: Ріанна пожертвувала 2 мільйони доларів жертвам домашнього насилля, які постраждали на карантині

На офіційній сторінці Cardi B з'явилося відео, на якому вона постала в халаті та з рушником на голові. Також виконавиця похизувалася природньою красою, адже на обличчі в неї не було макіяжу.

Знаменитість подякувала усім, що підтримують її бренд Fashion Nova і вирішила підтримати підписників у нелегкий час. Дівчина зазначила, що багатьом людям зараз важко оплачувати рахунки і забезпечувати сім'ю. Вона об'єдналася з брендом та протягом 42 днів щогодини буде жертвувати шанувальникам по тисячі доларів.

За словами артистки, щоб отримати кошти, потрібно розповісти чому саме вам вони потрібні та вказати посилання на свій акаунт в інстаграмі. Cторінка обов'язково має бути відкритою. Зірка зазначила, що не варто намагатися обманути її, адже вона перевірить чи справді ви маєте потребу в цих грошах.

Додамо, станом на 12 квітня у світі зафіксували 1 792 782 випадки інфікування коронавірусом, з яких 109 785 летальні. Вдалося одужати 411 515 людям. Найбільше хворих у США – 533 115 осіб. Там жертвами COVID-19 стали вже 20 580 людей. Вперше в історії країни на усій території проголосили режим major disaster – найбільшого лиха або катастрофи. Для убезпечення свого здоров'я та життя і тих, хто поруч, – залишайтеся вдома, незалежно від того, в якій країні проживаєте.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

