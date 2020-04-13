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Реперка Cardi B роздаватиме по тисячі доларів фанатам, які цього потребують

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Cardi B / Instagram / @iamcardib

Популярна американська реп-виконавиця Cardi B долучилася до числа зірок, які допомагають боротися з пандемією коронавірусу та зробить благодійні внески у розмірі одного мільйону доларів.

Коли вся планета страждає від смертельного вірусу COVID-19, який вже встиг забрати життя у більш, ніж ста тисяч осіб, потрібно гуртуватися та допомагати один одному. У цій маштабній боротьбі значну роль відіграють всесвітньо відомі зірки, які жертвують величезні суми. Реперка Cardi B також виршіила допомогти своїм прихильникам у нелегкий час.

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На офіційній сторінці Cardi B з'явилося відео, на якому вона постала в халаті та з рушником на голові. Також виконавиця похизувалася природньою красою, адже на обличчі в неї не було макіяжу. 

Знаменитість подякувала усім, що підтримують її бренд Fashion Nova і вирішила підтримати підписників у нелегкий час. Дівчина зазначила, що багатьом людям зараз важко оплачувати рахунки і забезпечувати сім'ю. Вона об'єдналася з брендом та протягом 42 днів щогодини буде жертвувати шанувальникам по тисячі доларів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cardi B (@iamcardib)

За словами артистки, щоб отримати кошти, потрібно розповісти чому саме вам вони потрібні та вказати посилання на свій акаунт в інстаграмі. Cторінка обов'язково має бути відкритою. Зірка зазначила, що не варто намагатися обманути її, адже вона перевірить чи справді ви маєте потребу в цих грошах.

Додамо, станом на 12 квітня у світі зафіксували 1 792 782 випадки інфікування коронавірусом, з яких 109 785 летальні. Вдалося одужати 411 515 людям. Найбільше хворих у США – 533 115 осіб. Там жертвами COVID-19 стали вже 20 580 людей. Вперше в історії країни на усій території  проголосили режим major disaster – найбільшого лиха або катастрофи. Для убезпечення свого здоров'я та життя і тих, хто поруч, – залишайтеся вдома, незалежно від того, в якій країні проживаєте. 

Карантин
Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу
 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Коронавірус COVID-19 Cardi B
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