Реперка Cardi B випадково оголилась на концерті: пікантні фото

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Cardi B оконфузилась на концерті
Cardi B оконфузилась на концерті / www.gettyimages.com

Американська реп-виконавиця Cardi B – частий гість на музичних фестивалях, адже вона вміє влаштувати шоу, яке запам'ятається глядачам надовго. Однак днями один із виступів артистки відзначився курйозним конфузом.

Реперка стала хедлайнером популярного фестивалю Bonnaroo Arts And Music Festival, який щороку проводять у штаті Теннессі. Для особливого виступу Cardi B обрала різнокольоровий комбінезон, який підкреслив її пишні форми. Однак вбрання не витримало запальних танців реперки. 

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Просто на сцені одяг розірвався на сідницях Cardi B, що побачили журналісти та прихильники, які придбали квитки у перший ряд. Не підозрюючи про конфуз, реперка обернулась до залу спиною та запалила тверк. Відтак всі змогли побачити оголені сідниці Cardi B і її білі бікіні. 

Реперка Cardi B оконфузилась на сцені
Реперка Cardi B оконфузилась на сцені / Getty Images

Співачка Cardi B порвала комбінезон на сцені
Співачка Cardi B порвала комбінезон на сцені / Getty Images

Конфуз не змусив популярну артистку відмовитись від виступу. Після паузи Cardi B одягнула халат. сексуально зав'язавши його на бедрах. 

Оголена Cardi B
Оголена Cardi B / Getty Images

Виступ Cardi B відзначився чималим фурором, адже раніше вона скасувала кілька концертів через наслідки пластичної операції. Зірка збільшила собі груди після народження дитини та зробила ліпосакцію. Операція не минула без наслідків: Cardi B показала у мережі, наскільки набрякли її ноги та попросила вибачення перед прихильниками через скасовані концерти. 

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Теги: LifeStyle Курйозні новини Новини LifeStyle Cardi B
Джерело: LifeStyle 24
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