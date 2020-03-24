Реперка Cardi B закликала відмовитися від трактування Covid-19 як "китайського вірусу"

Епатажна американська виконавиця належить до числа тих зірок, які публічно реагують на спалах коронавірусу. Проте Cardi B закликала не лише до самоізоляції, а й наголосила, що варто бути свідомими того, що назва "китайський вірус" – прояв ксенофобії щодо азіатів.

27-річна реп-виконавиця Cardi B на сторінках свого інстаграму досить часто порушує важливі соціальні теми. Артистка, яка відкрито виступає проти расової дискримінації, не оминула увагою й поширеного трактування коронавірусу як "китайського вірусу".

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В одній з прямих трансляцій реперка зауважила, що в час, коли суспільство повинно об'єднатися заради спільного майбутнього, люди вдаються до расизму стосовно азіатів. Незважаючи на те, що вірус родом з Китаю, Cardi B вважає, що сьогодні не варто акцентувати увагу на країні походження хвороби, адже громадяни відчувають на собі хвилю нападів та тиску.

Давайте припинемо бути ксенофобами. Давайте припинемо жартувати щодо цього. Давайте припинемо бути агресивними, адже я бачила, як над багатьма азіатами знущаються фізично,

– наголосила реперка.

Вона зауважила, що навіть представники американського уряду у своїх зверненнях вживають назву "китайський вірус". Зокрема, вона поставила в приклад президента Дональда Трампа, який використовує поняття "кунг-фу-грип" або "китайський вірус" замість належного Covid-19.

Крім того, Cardi B наголосила, що перед смертельним вірусом всі рівні: нині час для підтримки, а не для расових знущань.

Нагадаємо, що станом на 24 березня зафіксовано 392 230 випадків зараження коронавірусом. Серед них 17 147 людей померли, а 103 389 – одужали. Незважаючи на те, що у Китаї встановлена найбільша кількість інфікованих, епідемія в країні спадає. У Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру, а ресторани та кіно ще не планують відкривати.



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