Реперка Cardi B знялась у яскравій фотосесії для Vogue з однорічною донькою

Американська скандальна реперка Cardi B стала запрошеною зіркою американського видання Vogue. На обкладинці січневого випуску видання вона постала з маленькою донькою Калчер від репера Offset.

Відомо, що зіркою глянцевого видання у січні 2020 року стане також Ешлі Грем. Втім, конкуренцію і водночас пару вирішила їй скласти Cardi B. Відомо, що січневий Vogue буде представлений у чотирьох обкладинках, тому варто очікувати на появу ще двох.

До теми: розкішна фотосесія Ешлі Грем для січневого видання Vogue

На одній з головних обкладинок Vogue Cardi B позує в яскравій максісукні червоного кольору в дрібний білий горох. Помітним акцентом стало глибоке декольте у зірки, а також її маленька донька. Червоні туфлі-човники, природня зачіска та ніжний макіяж вдало доповнили образ виконавиці. Додамо, що на руці донечки Калчер можна помітити коштовну прикрасу, ймовірно, всіма обговорюваний браслет з діамантами вартістю 80 тисяч доларів.

Але навіть у "материнській" зйомці Cardi B не забула про еротику та пікантність, якій вона віддає перевагу у своїх сценічних образах. На інших кадрах, автором яких стала знаменита Анні Лейбовіц, 27-річна реперка прикрила оголене тіло синім покривалом, а також одягнула пишну молочну сукню з рослинним орнаментом. Фотосесія проходила у спальні зірки з великими панорамними вікнами.



Cardi B для Vogue / Фото: Анні Лейбовіц



Cardi B з донькою Калчер для Vogue / Фото: Анні Лейбовіц

У фотосесії з крихітною донькою Калчер артистка зізналась, що материнство дозволило їй бути більш зосередженою на певних речах і менше турбуватися про будь-який негативний вплив ззовні.