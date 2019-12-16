Реперка Cardi B зробила оригінальний подарунок чоловіку: відео

Американська реп-виконавиця Cardi B, яка вважається однією з найепатажніших артисток світу, підготувала сюрприз для свого чоловіка. На день народження співака Offset вона подарувала 500 тисяч доларів.

Незвичний подарунок реперка заховала на кухні та очікувала, коли найближчі друзі її обранця зберуться в їхньому маєтку. Коли ж гості прийшли, Cardi B наголосила, що в артиста є все, тому здивувати його складно. Спеціально для іменинника вона придбала великий холодильник, в якому помістила 500 тисяч доларів.

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Спершу Offset не зрозумів, у чому сюрприз, тому навіть не хотів вставати і дивитись на нову техніку в їхньому домі, назвавши дружину божевільною. Однак друг репера, який стояв поряд з холодильником, відкрив дверцята і показав стоси грошей. Cardi B поцікавилась у співака, що він хотів би придбати на таку кругленьку суму – нову машину, коштовності чи вбрання, – він вирішив поки не давати відповіді.

Та на цьому свято не завершилось. Одразу після домашнього застілля Cardi B та Offset вирушили на розкішну вечірку, яку влаштували в Лос-Анджелесі. Великий торт, багато музики та алкоголю, відеоігри – такими сюрпризами потішила іменинника його кохана. Все це прихильники реперів можуть побачити у мережі, адже як Cardi B, так і Offset залюбки опублікували святкові ролики у мережі.