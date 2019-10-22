Реперка Нікі Мінаж вийшла заміж за скандального бойфренда-ґвалтівника

Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж у 36 років розпрощалась із холостяцьким життям та офіційно вийшла заміж. ЇЇ обранцем став колишній ґвалтівник і репер Кеннет Петті.

Ще у червні 2019 року Нікі Мінаж ошелешила новиною, що готується до весілля. Тоді норовлива реперка заявила про це у прямому ефірі шоу Queen Radio, зазначивши, що завжди хотіла бути щасливою дружиною. 22 жовтня співачка по-особливому розповіла світу, що таки відгуляла весілля.

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Нікі Мінаж опублікувала в мережі ролик, показавши горнятка з написами "містер" і "місіс". Окрім цього, артистка замовила кепі для нареченого та нареченої. Відео Нікі доповнила радісними емоджі і зізналась, що відтепер вона – Оніка Таня Мараж-Петті.

Наразі деталей церемонії, ані святкових фото реперка не оприлюднює. Водночас стало відомо, що весілля Нікі Мінаж та її 41-річний коханий Кеннет Петті влаштували 21 жовтня.

Що відомо про особисте життя Нікі Мінаж

Роман Нікі Мінаж з Кеннетом Петті можна з легкістю назвати одним з найскандальніших. Реперка неодноразово потрапляла до резонансних новин через запеклу боротьбу за імідж свого бойфренда. Все тому, що Кеннет Петті внесений до бази правоохоронців як педофіл. За спробу зґвалтування 16-річної дівчинки він у 1995 році відбував ув'язнення. Згідно з вироком судді, чоловік провів за ґратами від 18 до 54 місяців.

Після оприлюднення у ЗМІ резонансних деталей щодо коханого реперки, люди засипали її сторінку повідомлення. Прихильники намагались захистити свою кумирку заявляючи, що вона – не пара для такого скандального чоловіка. Всупереч усім порадам Нікі Мінаж таки пішла до вівтаря та різко відповіла на критику.

Йому було 15, їй 16... Вони були у стосунках. Але заспокойся, Інтернете. Ви всі не можете керувати моїм життям. Ви навіть своїм керувати не можете,

– виправдовувала чоловіка співачка.

Однак це далеко не єдина кримінальна справа, в якій фігурує чоловік Нікі Мінаж. У 2002 році він вистрілив у живіт Лемонту Робінсону. Від отриманих травм чоловік помер у шпиталі, а коханий Нікі Мінаж вдруге потрапив до в'язниці. Тоді йому присудили 10 років, однак Кеннет Петті вийшов достроково.

"Я вирішила піти на пенсію і присвятити себе сім'ї... Звертаюсь до прихильників: підтримуйте мене, робіть це аж до моєї смерті. Буду любити вас все життя", – зазначила Нікі Мінаж.

Щодо вокальної кар'єри, то Нікі Мінаж випустила 4 студійні платівки, які відзначились чималим успіхом у світі. Реперка записала треки з популярними артистами та може похизуватись престижними преміями: American Music Award, BET Award, Billboard Music Award, American Music Award та ін.