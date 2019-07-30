Реперу A$AP Rocky може загрожувати 2 роки ув'язнення

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A$AP Rocky може загриміти у в'язницю
A$AP Rocky може загриміти у в'язницю / Instagram / @asaprocky

Американський репер A$AP Rocky, якого ще на початку липня арештували у Стокгольмі, може потрапити за грати терміном на 2 роки. Станеться це у випадку, якщо деталі судового розгляду не зміняться до 2 серпня.

Окружна прокуратура Стокгольма розпочала судовий розгляд у справі репера, якого звинуватили у нападі. Вони стверджують, що Ракім Маєрс (справжнє ім’я артиста) і його друзі "навмисно, разом і за згодою" напали на Мустафу Джафарі у Стокгольмі.

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Самі ж підозрювані переконують, що це був не напад, а самозахист, як і говорив сам A$AP Rocky у відеоролику в Instagram перед затриманням.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PRETTY FLACKO (@asaprocky)

 

Наразі йому та поплічникам загрожує до двох років ув’язнення, якщо звинувачення у нападі залишаться такими до кінця судового розгляду, який триватиме до п'ятниці.

Що відомо про арешт A$AP Rocky?

Зірка репу перебував у Швеції в Стокгольмі в рамках концертного туру по Європі. Репера та його трьох членів гастрольної команди ввечері 2 липня затримали за підозрою у нападі на двох чоловіків. Відповідне відео нападу з'явилось на порталі TMZ. За версією самого A$AP Rocky, невідомі були під дією наркотичних речовин, а також стежили за репером та командою впродовж чотирьох кварталів, звинувачували, що ті зламали їхні навушники, і приставали до перехожих дівчат. Тому репер і його команда вирішили заступитись за них.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PRETTY FLACKO (@asaprocky)

 

Сам A$AP Rocky в перші дні свого затримання опублікував два відеоролики, в першому з яких показав початок інциденту, де невідомі наривались на бійку, в той час як охоронець намагався їх заспокоїти, а в іншому звернувся до прихильників та розповів деталі прикрого випадку. 5 липня A$AP Rocky заарештували та пообіцяли тримати під вартою до 19 липня, щоб пред'явити офіційні звинувачення музиканту. У призначений день прокурори залишили репера під вартою ще на один тиждень, а згодом – на необмежений термін.

Свою підтримку A$AP Rocky висловили такі зірки, як Кім Кардашян, Джастін Бібер, Post Malone, Шон Мендес, а також заступник держсекретаря США Карл Ріш за проханням Дональда Трампа. Всі найближчі концерти по Європі довелось відмінити, включно і з виступом 13 липня на українському Atlas Weekend

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кримінальні новини Швеція
Джерело: LifeStyle 24
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