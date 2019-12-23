Respect: в мережі з'явився перший тизер до байопіка про королеву соулу Арету Франклін

Перший тизер до біографічного фільму Respect вже підриває мережу. Байопік про легендарну співачку, яку називали королевою соулу Арету Франклін вийде на великий екран восени 2020 року.

Культова артистка, співачка, виконавиця соулу та блюзу пішла з життя у серпні 2018 року. Однак ще за життя Арета Франклін встигла дати благословення лауреатці Оскара Дженніфер Гадсон зіграти її у біографічному фільмі.

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Байопік отримав назву Respect на честь одного з найпопулярніших хітів співачки. У 1965 році Отіс Реддінг написав пісню, а вже через два роки вона стала "візитівкою" Арети Франклін і її легендарним суперхітом.

За сюжетом біографічного фільму, події розгортатимуться на різних етапах творчості американки, однак не лише її кар'єра буде першочергово показана у фільмі. Романтичні стосунки Арети Франклін, а також її зв'язок і відносини з сім'єю отримають не менш важливе місце у стрічці.

Окрім Дженніфер Гадсон, яка зіграє королеву соулу, у фільмі знімаються Форест Вітакер, Марлон Веянс, Мері Джей Блайдж, а також Одра Макдональд. Режисером біографічної картини виступить Лізл Томмі, яка відома роботою над "Ходячими мерцями".

Світова прем'єра фільму запланована на серпень 2020 року, а в Україні її можна побачити не швидше, ніж у листопаді 2020 року.

Тизер до фільму про Арету Франклін дивитися онлайн: відео