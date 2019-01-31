Ароматний глінтвейн з прянощами: смачний і простий рецепт

Терпкий, пряний, зігріваючий глінтвейн – ідеальний напій для холодних зимових вечорів. У приготуванні глінтвейну немає нічого складного, проте декількох основних правил все ж треба дотримуватись, аби не вийшло просто кип'ячене вино.

Велику роль в приготуванні глінтвейну грає якість спецій і вина. Для глінтвейну краще використовувати недорогі вина, так як при варінні марочне може втратити свої благородні властивості і смак. При використанні сухого вина глінтвейн вийде більш терпким і різким. Напівсолодке додасть напою оксамитовий смак.

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Найчастіше в глінтвейн додають такі прянощі:

- кориця – ці прянощі покращують кровообіг і надають напою особливий аромат;

- гвоздика – також традиційна складова глінтвейну, сприяє кровообігу і зміцненню стінок шлунку, корисна при застуді. Додавати гвоздику варто наприкінці варіння, щоб вона не втратила свій аромат;

- імбир – потужний антиоксидант, що володіє відмінним зігріваючим ефектом, тому незамінний в прохолодну і дощову погоду;

- аніс – захищає від вірусних захворювань, особливо ефективний при захворюваннях дихальних шляхів;

- кардамон – гостра спеція з приємним лимонним присмаком. Кардамон покращує роботу мозку, нервової системи, сприяє зміцненню імунітету.



Інгредієнти для глінтвейну

Також для додання більш насиченого смаку і аромату в глінтвейн додають сушений барбарис, запашний перець, мускатний горіх, лавровий лист, фрукти, ягоди та соки. Як підсолоджувач використовують цукор або мед.

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Рецепт класичного глінтвейну:

Інгредієнти:

- 2 столові ложки цукру;

- 1 чайна ложка кориці;

- ½ лимона;

- 1 яблуко;

- 2-3 см кореня імбиру;

- 750 мл червоного напівсолодкого вина;

- 250 мл яблучного соку;

- 2-3 палички кориці;

- 2-3 зернятка кардамону;

- 1-2 бутони гвоздики;

- 3 горошини запашного перцю.

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Приготування глінтвейну:

1. Насипте цукор в невелику миску і додайте туди ложку кориці. Змішайте.

2. З лимона зріжте цедру. М'якоть наріжте кружальцями. Яблуко помийте і наріжте. Очистіть корінь імбиру. Швидше і легше робити це чайною ложкою. Наріжте імбир на тонкі пластини.

3. У каструлю налийте червоне вино і яблучний сік. Поставте каструлю на повільний вогонь і додайте м'якоть лимона, цедру, яблука. Покладіть спеції і цукор з корицею.



Спеції для глінтвейну

4. Нагрійте вино до 80°С: над каструлею з'явиться пар. Глінтвейн не можна кип'ятити, інакше смак вина випарується.

5. Накрийте глінтвейн кришкою і зніміть з вогню. Щоб тепло довше зберігалося, можна укутати каструлю рушником. Залиште на 10-15 хвилин.

6. Після цього процидіть глінтвейн за допомогою сита або марлі. Розлийте по келихах і зігрівайтеся смачним напоєм.



Класичний рецепт глінтвейну

Смачного!