Рецепт бананових кексів з шоколадною начинкою за 20 хвилин
Замість того, щоб купувати печиво чи інші солодощі з різними домішками, які можуть бути не дуже корисні для нашого організму, краще спекти смачні бананові кекси з шоколадною начинкою менше, ніж за півгодини.
Простий рецепт домашніх запашних кексів з банановим смаком та ще й шоколадною начинкою не може не тішити. Таку смакоту із задоволенням можна їсти на сніданок чи приготувати до кави на особливу вечерю.
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Рецепт бананових кексів з шоколадною начинкою
Бананові кекси з шоколадною начинкою / Instagram / @talesofhorizon
Інгредієнти:
2 яйця
2 банани
100 г вершкового масла
пів чайної ложки солі
150 г цукру
2 чайні ложки розпушувача
200 г муки
100 г подрібненого шоколаду
Для економії часу, перед приготуванням, рекомендуємо розігріти духовку до 180 градусів.
Рецепт приготування: в посудині розім’яти м’якуш банана вилкою до однорідної маси, яка має бути схожою на пюре. В іншій тарілці масло перетерти з цукром, додати туди яйця і банани. Потроху додавати муку та одразу перемішувати, щоб не було грудочок. Додати розпушувач, сіль та шоколадні дрібки. Викласти у форми та запікати протягом 20 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою чи сірником, проткнувши ним кекс. Якщо на дерев’яній паличці не залишиться мокрих слідів тіста – все готово!