Рецепт бананових кексів з шоколадною начинкою за 20 хвилин

Замість того, щоб купувати печиво чи інші солодощі з різними домішками, які можуть бути не дуже корисні для нашого організму, краще спекти смачні бананові кекси з шоколадною начинкою менше, ніж за півгодини.

Простий рецепт домашніх запашних кексів з банановим смаком та ще й шоколадною начинкою не може не тішити. Таку смакоту із задоволенням можна їсти на сніданок чи приготувати до кави на особливу вечерю.

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Рецепт бананових кексів з шоколадною начинкою



Бананові кекси з шоколадною начинкою / Instagram / @talesofhorizon

Інгредієнти:

2 яйця

2 банани

100 г вершкового масла

пів чайної ложки солі

150 г цукру

2 чайні ложки розпушувача

200 г муки

100 г подрібненого шоколаду

Для економії часу, перед приготуванням, рекомендуємо розігріти духовку до 180 градусів.

Рецепт приготування: в посудині розім’яти м’якуш банана вилкою до однорідної маси, яка має бути схожою на пюре. В іншій тарілці масло перетерти з цукром, додати туди яйця і банани. Потроху додавати муку та одразу перемішувати, щоб не було грудочок. Додати розпушувач, сіль та шоколадні дрібки. Викласти у форми та запікати протягом 20 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою чи сірником, проткнувши ним кекс. Якщо на дерев’яній паличці не залишиться мокрих слідів тіста – все готово!