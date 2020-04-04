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Рецепт бісквіту від Ірини Федишин

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Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Відома українська виконавиця Ірина Федишин часто ділиться з прихильниками заняттями на карантині. Жінка опублікувала відео, на якому показала, як готує вдома бісквіт.

Зірки на карантині проводять час з рідними та дітьми і розповідають шанувальникам, як проходять їхні будні. Не є винятком і співачка Ірина Федишин. Знаменитість радо поширює на особистій сторінці в інстаграмі фото та відео, на яких показує, чим займається вдома.

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Ірина Федишин на самоізоляції відпочиває від напруженого графіку, грається з синами, а також радує сім'ю смачними стравами. Днями артистка поділилася простим рецептом смачного бісквіту. 

Для приготування бісквіту від Ірини Федишин знадобляться такі продукти:

  • яйця (4 шт.)
  • цукор ( 4 ст. ложки)
  • оцет (1 ст. ложка)
  • олія ( 1 ст. ложка)
  •  порошок для печива

Процес приготування Ірина прокоментувала наступним чином:

  1. Спершу потрібно відділити жовтки від білків.
  2. Після цього збиваємо білки. Додаємо цукор і продовжуємо поступово плавно збивати.
  3. До отриманої суміші додаємо жовтки і все разом перемішуємо.
  4. Тепер додаємо порошок для печива та муку. Все акуратно перемішуємо ложкою. За смаком можна додати ягоди або фрукти. 
  5. Виливаємо усю суміш у форму для запікання і відправляємо її в розігріту на 180 градусів духовку.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Food and Drinks
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