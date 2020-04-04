Рецепт бісквіту від Ірини Федишин

Відома українська виконавиця Ірина Федишин часто ділиться з прихильниками заняттями на карантині. Жінка опублікувала відео, на якому показала, як готує вдома бісквіт.

Зірки на карантині проводять час з рідними та дітьми і розповідають шанувальникам, як проходять їхні будні. Не є винятком і співачка Ірина Федишин. Знаменитість радо поширює на особистій сторінці в інстаграмі фото та відео, на яких показує, чим займається вдома.

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Ірина Федишин на самоізоляції відпочиває від напруженого графіку, грається з синами, а також радує сім'ю смачними стравами. Днями артистка поділилася простим рецептом смачного бісквіту.

Для приготування бісквіту від Ірини Федишин знадобляться такі продукти:

яйця (4 шт.)

цукор ( 4 ст. ложки)

оцет (1 ст. ложка)

олія ( 1 ст. ложка)

порошок для печива

Процес приготування Ірина прокоментувала наступним чином: