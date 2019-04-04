Рецепт домашнього сиру фета
Що може бути смачнішим, а головне кориснішим ніж домашній сир? Ніжна структура, легкий та приємний смак, а головне – без жодних консервантів та шкідливих домішок.
Що потрібно для приготування домашнього сиру фета
Інгредієнти:
– 400 мл сметани жирністю 20%;
– 400 мл кефіру жирністю не менше 2,5%
– сіль
– перець
Рецепт приготування фети
Як приготувати домашній сир фета
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1. У глибокій посудині змішуємо сметану та кефір.
2. Додаємо сіль та перець за смаком. Щоб вийшов солений сир, достатньо додати 2 чайні ложки солі.
3. Перемішуємо масу до однорідної консистенції.
4. Друшляк вистеляємо марлею, згорнутою в 4 рази, та виливаємо суміш. Накриваємо марлею зверху та придавлюємо тарілкою.
5. Ставимо в холодильник на два дні та час від часу зливаємо сироватку, що утворюється.
6. Після двох днів у холодильнику викладаємо готовий сир у посудину, надаючи йому потрібної форми.
Для пікантнішого смаку до сиру фета можна додати прованські трави або паприку.
Смачного!
Автор фото: Богданна Рибак
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