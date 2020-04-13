Рецепт гарбузового супу-пюре від Ольги Сумської

Українська акторка Ольга Сумська на карантині не ледарює, а займається домашнім господарством. Вона показує прихильникам, як проходять її карантинні будні та ділиться корисними порадами. Днями зірка поділилася рецептом ніжного гарбузового супу-пюре.

Карантин – це час для сім'ї та справ, які завжди відкладали на потім. Ольга Сумська показує приклад хорошої господині. Зараз у жінки немає гастролей, тому вона багато часу присвячує домашнім справам, зокрема приготуванню їжі. В інстаграм-сторіс знаменитість показала, як готує корисний та смачний суп-пюре з гарбуза та селери.

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Рецепт такої страви від Ольги досить простий. Для неї знадобляться гарбуз, селера, цибуля і часник. Всі ці інгредієнти потрібно порізати на кубики і зварити.



Приготування гарбузового супу-пюре від Ольги Сумської / Instagram-Stories / @olgasumska

Після того, як продукти зварили, необхідно збити цю суміш блендером та посолити. Згодом суп-пюре виливаємо в миску і додаємо трішки оливкової олії. Для смаку можна додати потрібнене насіння або горішки.

Така страва стане чудовим, а головне корисним доповненням вашого карантинного раціону. Смачного!