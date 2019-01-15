Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями

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Грибна підлива із спеціями
Грибна підлива із спеціями / Богданна Рибак

Ніщо так не смакує з варениками, як грибна підлива. Якщо до традиційного рецепту, який готували ще наші бабусі, додати невелику кількість спецій, а ще змолоти їх у ступі для більш вираженого аромату, ми отримаємо вишуканий смак та неперевершений запах грибної підливи, що закохає в себе вашу родину.

Інгредієнти для грибної підливи:

800 грам сметани (не менше 30% жирності)
500 грам печериць
2 цибулини
1 столова ложка соєвого соусу
чорний мелений перець
пажитник (фугурек)
естрагон (тархун) 
зубчик часнику
оливкова олія

Чистимо цибулю, нарізаємо кубиками та обсмажуємо на оливковій олії до золотистого кольору.
Чистимо від шкірки печериці, миємо їх та підсушуємо. Нарізаєм гриби на невеликі шматочки та обсмажуємо разом із цибулею.
Додаємо соєвий соус та подрібнений часник – перемішуємо. Тушимо протягом 5 хвилин.

Сметану злегка збиваємо із чорним перцем та додаємо до грибів. 

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У ступі подрібнюємо пажитник і тархун, посипаємо сумішшю трав підливу і накриваємо кришкою на кілька хвилин. Не забуваємо помішувати.

Коли грибна підлива починає закипати, зменшуємо вогонь та знімаємо кришку. Тушимо ще кілька хвилин. 

Рецепт грибної підливи

Рецепт грибної підливи на сметані

Переливаємо грибну підливу у посуд, щоб припинити процес приготування страви у сковорідці та не підтримувати високий температурний режим підливи. Якщо залишити страву охолоджуватись у сковорідці, вона розшарується.

Даємо настоятись грибній підливі близько 15 хвилин та можна подавати на стіл.

Смачного!

Фото: Богданна Рибак

Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Публікації Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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