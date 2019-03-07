Рецепт кольорових млинців на молоці

Кольорові млинці – food-тренд, який вже кілька років підкорює світ кулінарії. Рожеві, червоні, сині та навіть чорні...

Готувати млинці – це, на перший погляд, дуже легка справа, але все залежить від рецепту, яким ви користуєтесь.

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Пропонуємо вам рецепт класичних млинців на молоці із додаванням харчового барвника для яскравого забарвлення страви.

Рецепт кольорових млинців

Інгредієнти:

– 2 стакани молока;

– 1 ст ложка цукру;

– 7 ст ложок борошна;

– сіль;

– барвник для кольору.

Як приготувати млинці на молоці:

1 стакан теплого молока з'єднуємо із цукром та сіллю. Додаємо муку та злегка перемішуємо суміш до однорідної маси. Додаємо другий стакан молока та знову замішуємо до однородіності.

Додаємо барвник. Якщо ви використовуєте рідкий барвник – достатньо буде 1 краплі. Якщо сухий – близько 2-3 грами.

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Дайте суміші настоятись до години часу, за цей час всі інгредієнти з'єднаються та маса для млинців буде більш структурною та млинці – більш тонкими.

Смажити млинці найкраще на сухій, розігрітій сковорідці.

Смачного!