Рецепт малинового лимонаду, який освіжить у спеку

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Як приготувати малиновий лимонад
Як приготувати малиновий лимонад / onceuponachef.com

У спекотний літній день особливо хочеться освіжитися та втамувати спрагу. З цим впоратися допоможуть смачні та вітамінні лимонади із соковитих ягід, імбиром та м'ятою.

Є безліч рецептів лимонадів, відтак можна легко знайти напій, який стане улюбленим для Вас та Вашої сім'ї. Редакція Lifestyle 24 пропонує легкий рецепт малинового лимонаду.

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Інгредієнти:

Малина – 1,5 склянки;

М'ята – 1-2 гілочки;

Корінь імбиру – 1 см;

Цукор – 4 столові ложки;

Сік і цедра половини лимона;

Газована вода – 1,5 л

лід – за смаком.

Спосіб приготування:

1. Корінь імбиру очистіть від шкірки і наріжте.

2. Вчавіть сік лимона і дрібно натріть цедру.

3. М'яту покладіть у ступку, засипте цукром і потовчіть. Малину розімніть виделкою.

4. Змішайте разом малину, м'яту, лимон, імбир і цукор. Дати настоятися протягом 30 хвилин.

5. У кожну склянку викладіть по ложці основи, залийте охолодженою водою і додати лід.

Як приготувати малиновий лимонад
Рецепт малинового лимонаду / Фото: freutcake.com

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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