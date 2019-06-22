Рецепт малинового лимонаду, який освіжить у спеку
У спекотний літній день особливо хочеться освіжитися та втамувати спрагу. З цим впоратися допоможуть смачні та вітамінні лимонади із соковитих ягід, імбиром та м'ятою.
Є безліч рецептів лимонадів, відтак можна легко знайти напій, який стане улюбленим для Вас та Вашої сім'ї. Редакція Lifestyle 24 пропонує легкий рецепт малинового лимонаду.
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Інгредієнти:
Малина – 1,5 склянки;
М'ята – 1-2 гілочки;
Корінь імбиру – 1 см;
Цукор – 4 столові ложки;
Сік і цедра половини лимона;
Газована вода – 1,5 л
лід – за смаком.
Спосіб приготування:
1. Корінь імбиру очистіть від шкірки і наріжте.
2. Вчавіть сік лимона і дрібно натріть цедру.
3. М'яту покладіть у ступку, засипте цукром і потовчіть. Малину розімніть виделкою.
4. Змішайте разом малину, м'яту, лимон, імбир і цукор. Дати настоятися протягом 30 хвилин.
5. У кожну склянку викладіть по ложці основи, залийте охолодженою водою і додати лід.
Рецепт малинового лимонаду / Фото: freutcake.com