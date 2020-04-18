Рецепт пасхального печива від кондитера Єлизавети II: відео

Наближається світле свято Великдень. У Великій Британї його відзначили ще минулої неділі, а українці накриватимуть святкові столи лише завтра. Кондитер королеви Єлизавети ІІ поділився рецептом пасхального печива, яке може стати чудовим доповненням вашого меню.

Пасха – сімейний день, сповнений любові та радості. Цього року він особливий, адже задля безпеки доведеться відзначати його у вузькому колі. Ми не можемо збиратися великою родиною, бо дотримання карантину нині надзвичайно важливе. Проте не варто засмучуватися і варто гарно провести цей світлий та благодатний час. Наприклад, спробуйте приготувати королівське пасхальне печиво. Його рецептом вже поділився кондитер Її Величності на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Рецепт пасхального печива від кондитера Єлизавети ІІ

Інгредієнти для печива:

борошно (350 г)

сода (5 г)

мелений імбир (10 г)

кориця (5 г)

несолене масло (125 г)

коричневий цукор (175 г)

яйце (1 шт)

цукровий сироп (60 г)

Інгредієнти для глазурі:

білки (2 шт)

цукрова пудра (600 г)

харчовий барвник (на ваш вибір)

Спосіб приготування печива:

Перемішуємо борошно, соду і спеції в мисці. Додаємо до утвореної суміші нарізане кубиками масло і перемішуємо до крихти. Додаємо цукор і знову перемішуємо. Після цього додаємо яйце і сироп. Перемішуємо до утворення тіста. Розкатуємо тісто завтовшки 5 міліметрів і вирізаємо печиво бажаної форми. Викладаємо печиво на пергаментний папір. Розігріваємо духову шафу до 170 градусів та випікаємо 12-15 хвилин. Печиво має зберігати свою форму при дотику і стати золотистого кольору. Після випікання охолоджуємо.

Спосіб приготування глазурі:

Збиваємо 1 яєчний білок та 600 грам цукрової пудри до однорідної маси. Глазур має зберігати свою форму, коли нею малюєш лінію. Для того, щоб повністю покрити печиво глазур’ю, додаємо яєчний білок, щоб розбавити суміш. Прикрашаємо печиво за власним бажанням.

Смачного!