Рецепт пасхального печива від кондитера Єлизавети II: відео
Наближається світле свято Великдень. У Великій Британї його відзначили ще минулої неділі, а українці накриватимуть святкові столи лише завтра. Кондитер королеви Єлизавети ІІ поділився рецептом пасхального печива, яке може стати чудовим доповненням вашого меню.
Пасха – сімейний день, сповнений любові та радості. Цього року він особливий, адже задля безпеки доведеться відзначати його у вузькому колі. Ми не можемо збиратися великою родиною, бо дотримання карантину нині надзвичайно важливе. Проте не варто засмучуватися і варто гарно провести цей світлий та благодатний час. Наприклад, спробуйте приготувати королівське пасхальне печиво. Його рецептом вже поділився кондитер Її Величності на офіційній сторінці в інстаграмі.
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Рецепт пасхального печива від кондитера Єлизавети ІІ
Інгредієнти для печива:
- борошно (350 г)
- сода (5 г)
- мелений імбир (10 г)
- кориця (5 г)
- несолене масло (125 г)
- коричневий цукор (175 г)
- яйце (1 шт)
- цукровий сироп (60 г)
Інгредієнти для глазурі:
- білки (2 шт)
- цукрова пудра (600 г)
- харчовий барвник (на ваш вибір)
Спосіб приготування печива:
- Перемішуємо борошно, соду і спеції в мисці.
- Додаємо до утвореної суміші нарізане кубиками масло і перемішуємо до крихти.
- Додаємо цукор і знову перемішуємо.
- Після цього додаємо яйце і сироп. Перемішуємо до утворення тіста.
- Розкатуємо тісто завтовшки 5 міліметрів і вирізаємо печиво бажаної форми.
- Викладаємо печиво на пергаментний папір.
- Розігріваємо духову шафу до 170 градусів та випікаємо 12-15 хвилин. Печиво має зберігати свою форму при дотику і стати золотистого кольору. Після випікання охолоджуємо.
Спосіб приготування глазурі:
- Збиваємо 1 яєчний білок та 600 грам цукрової пудри до однорідної маси. Глазур має зберігати свою форму, коли нею малюєш лінію.
- Для того, щоб повністю покрити печиво глазур’ю, додаємо яєчний білок, щоб розбавити суміш.
- Прикрашаємо печиво за власним бажанням.
Смачного!
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