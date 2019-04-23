Як приготувати великодню паску: рецепти в мультиварці, в хлібопічці та без дріжджів

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Рецепт паски - рецепт в хлібопічці, в мультиварці, без дріжджів
Рецепти великодньої паски / unsplash.com

Великдень уже не за горами, тож пора дізнатися різноманітні рецепти приготування паски. Щоб полегшити собі роботу та зекономити час – пропонуємо легкі рецепти пухкої паски у мультиварці, хлібопічці та без додавання дріжджів.

Приготування пасок займає особливе місце на кухні господині напередодні Великодня. Для того, щоб у вас був вибір, яку саме спекти паску, ми підготували для вас декілька рецептів.

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Рецепт паски в мультиварці

Паска в мультиварці
Рецепт паски в мультиварці

Інгредієнти:
– 3-4 склянки борошна;
– 1 склянка цукру;
– 10 грамів дріжджів;
– 4 яйця;
– 2 апельсини;
– 150 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукатів;
– ванілін – за смаком;
– 1 стакан молока.

Рецепт приготування паски в мультиварці:

1. До теплого молока додайте дріжджі, 4 столові ложки борошна і 1 столову ложку цукру. Перемішайте і поставте опару в тепле місце на півгодини. 

2. Яйця розітріть з цукром. З апельсинів вичавіть сік. 

3. З'єднайте яйця, сік і опару, перемішайте і поступово додавайте борошно з розпушувачем. Замісіть еластичне тісто. Поставте в тепло, щоб підійшло.

4. Коли тісто збільшиться вдвічі, з'єднайте його з цукатами.

5. У змащену маслом чашу мультиварки покладіть тісто і на 15 хвилин включіть режим "підігрів".

6. Залишіть паску підніматися ще на 40 хвилин, а потім поставте режим "випічка" 60+30 хвилин. 

7. Охолоджену паску прикрасіть глазур'ю. 

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Рецепт паски в хлібопічці

Рецепт паски в хлібопічці
Рецепт паски в хлібопічці

Інгредієнти:
– 100 міліграмів молока;
– 4 яйця;
– 175 грамів маргарину;
– 1,5 чайні ложки солі;
– 6 столових ложок цукрового піску;
– 130 грамів родзинок;
– 460 грамів пшеничного борошна;
– 3 чайні ложки сухих дріжджів;
– 1/2 склянки цукрової пудри;
– 1 столова ложка лимонного соку. 

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Рецепт приготування паски в хлібопічці:

1. Заздалегідь родзинки поставте у воду на 10-15 хвилин.

2. Тепле молоко вилийте в контейнер хлібопічки. Додайте 3 яйця. 

3. Наріжте маргарин на невеличкі шматочки. Розтопіть їх у мікрохвильовці і додайте в контейнер. Додайте сіль, цукор та родзинки, борошно та дріжджі. 

4. Ставте запікатися на 2 години 15 хвилин. 

Рецепт паски без дріжджів

Рецепт паски без дріжджів
Рецепт паски без дріжджів

Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 3 яйця ;
– 1 стакан молока;
– 70 грамів вершкового масла;
– 200 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувачу;
– 2 грами ваніліну;
– 75 грамів родзинок;
– 50 грамів цукатів.

Рецепт приготування паски без дріжджів:

1. Родзинки попередньо промийте і висушіть. Відокремте жовтки від білків. Жовтки розітріть з цукром до однорідної маси. Додайте вершкове масло кімнатної температури і збийте міксером до розчинення цукру.

2. Окремо в ємності перемішайте борошно, ванілін і розпушувач. Отриману суміш додайте до збитих жовтків з цукром і маслом. Додайте молоко і добре перемішайте. 

3. У сухій, чистій ємності збийте білки в пишну піну, додайте в тісто і перемішайте. Додайте родзинки (цукати за бажанням) і знову перемішайте.

4. У змащені вершковим маслом форми вилийте тісто, залишаючи місце до краю, помістіть в розігріту до 200°C духовку і випікайте 50-60 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною паличкою.

5. Коли паски охолонуть, змастіть збитим з цукровою пудрою в міцну піну білком (1 білок, 100 грамів  цукрової пудри) і посипте кондитерською присипкою.

Смачних Великодніх свят!

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Великдень Food and Drinks Паска
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