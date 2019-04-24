Як приготувати класичний рецепт паски: покрокова інструкція

Великдень у 2019 році випадає на 28 квітня, а це значить, що вже треба скуповувати продукти для святкового столу. Зокрема – подбайте про всі інгредієнти для паски. Рецепт приготування паски – читайте далі.

Паска є головною традиційною стравою на Великдень. Християни вірять, що, готуючи великодній хліб, слід відкинути всі погані думки і запастись хорошим настроєм – тоді паска точно вдасться.

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Класичний рецепт паски

Інгредієнти

- молоко – 500 мл;

- сухі дріжджі – 11 г (або звичайні – 50-60 г);

- борошно – 1-1,3 кг;

- яйця – 6 шт.;

- вершкове або маргарин – 200 г;

- цукор – 250-300 г;

- роздинки – 300 г;

- ванільний цукор – 1 ч. л.

- дрібка солі.



Для глазурі:

– 2 білки;

– 100 г цукру.

Як приготувати тісто для паски

1. Підігрійте молоко. У теплому молоці розчиніть дріжджі. Додайте 500 г борошна, добре розмішайте. Покладіть у тепле місце і накрийте рушником. Зачекайте близько 20 хвилин, щоб опара збільшилася вдвічі.

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2. Відділіть білки від жовтків. Жовтки розітріть із цукром і ванільним цукром. Білки збийте з дрібкою солі в піну.

3. В опару додайте жовтки, перемішайте. Далі додайте розм’якшене масло, перемішайте, далі – білки, перемішайте.

4. Додайте решту борошна, замісіть тісто. Воно не повинно бути крутим і прилипати до рук. Знову поставте тісто в тепле місце. Дайте йому добре піднятися (зачекайте 50-60 хвилин).

5. Родзинки замочіть в теплій воді на 10-15 хвилин, воду злийте. Додайте родзинки в тісто, перемішайте і знову поставте в тепле місце, щоб воно добре піднялося.

6. Змастіть форму маслом, викладіть тісто на 1/3 висоти форми. Накрийте плівкою або рушником. Дайте тісту ще раз піднятися вже у формі.

7. Поставте форму з тістом в розігріту до 100 градусів духовку, випікайте 10 хвилин.

8. Потім підніміть температуру до 180 градусів, випікайте до готовності (25-35 хвилин).

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Як приготувати глазур

Збийте білки з дрібкою солі в піну. Додайте цукор, збивайте до стійкої піни. Готові гарячі паски змастіть глазур’ю. За бажанням можете прикрасити кондитерською посипкою або цукатами.



Глазур для паски