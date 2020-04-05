Рецепт приготування риби дорадо від Ірини Федишин

Популярна українська співачка Ірина Федишин продовжує ділитися з прихильниками рецептами смачних страв для карантину. Артистка розповіла, як готує рибу дорадо на грилі.

Зіркові матусі на карантині часто балують дітей та чоловіків домашньою їжею. Так, Ірина Федишин на своїй сторінці в інстаграмі спершу опублікувала відео, на якому продемонструвала процес приготування бісквіту, а тепер у програмі "Світське життя" розповіла, як готує рибу дорадо.

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Виконавиця зізнається, що на ізоляції більше часу проводить на кухні. Тричі на день вона порається біля плити для чоловіка та двох синів. Ірина каже, що сумує за гастролями, а домашні справи втомлюють. Проте вона радо ділиться з прихильниками рецептами смачних страв, якими варто поласувати.

Ірина Федишин розповіла, що у її сім'ї полюбляють рибу дораду. Спершу співачка маринує її. Для цього використовує приправу до риби, перець та лимон. Соком лимона вона поливає рибу зверху, а тим, що залишається, начиняє її всередині. Також до маринаду додає петрушку та кріп.

Після того, як Ірина замаринувала рибку, відправляє її на домашній гриль до готовності.