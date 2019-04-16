Рецепт пухкої паски на Великдень

Пухка, солодка та неймовірно ніжна на смак паска є головним символом світлого свята Великдень. Тісто для паски готується в три простих етапи, до яких ви можете залучити діточок.

Як приготувати опару для паски

Інгредієнти для опари на паску:

– 100 мл молока;

– 2 столові ложки цукру;

– 10 грам дріжджів.

Опара для паски готується досить швидко та легко.

1. Змішайте тепле молоко та дріжді з цукром.

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2. Накрийте харчовою плівкою.

3. Залиште в теплому місці на годину часу.

Рецепт правильно тіста на паску

Як приготувати тісто на паску

Інгредієнти для тіста на паску:

– 400 грам борошна;

– 150 грам цукру;

– 200 грам вершкового масла;

– 4 яйця;

– 30 мл молока;

– 25 грам свіжих дріжджів;

– дрібку солі;

– 200 грам родзинок.

1. Змішуємо в одній посудині яйця, сіль, цукор та тепле молоко.

2. Перемішуємо за допомогою вінчика, не збиваємо міксером.

3. Борошно та свіжі дріжджі додаємо до яєчної маси – перемішуємо.

4. Додаємо опару.

5. Починаємо вимішувати тісто для паски.

6. По одному кубику м'якого вершкового масла додаємо під час замішування тіста.

7. Вимішуємо протягом півгодини.

8. Накриваємо тісто харчовою плівкою.

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9. Ставимо тісто в тепле місце на 4-5 годин, щоб тісто виросло.

10. Відсажуємо тісто легкими рухами.

11. Ставимо тісто для другого підйому в холодильник на 8-9 годин.

12. Дістаєм тісто для паски з холодильника та додаємо до нього родзинки.

13. Ретельно вимішуємо тісто.

Рецепт пухкої паски

Як пекти паску

14. Викладаємо тісто у форми, наповнюючи їх більше, ніж на половину.

15. Тісто у формах накриваємо рушником у теплому приміщенні для третього підйому.

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16. Змащуємо паски жовтком, розбавленим з 1 столовою ложкою води.

17. Випікаємо паски при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Час випікання залежить від розміру паски.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак