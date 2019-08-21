Рецепт варення з слив: покроковий рецепт

Зараз саме час готувати смачні варення на зиму, щоб у холодні вечори ласувати смаколиками літа. Варення з слив чудово підійде для випічки та пампушків.

Що потрібно для приготування варення з слив Інгредієнти для сливового варення:

– 1 кг пюре з слив;

– 600 грам цукру;

– 2 стакани води;

– 2 грами лимонної кислоти. Читайте також: Малинове варення: рецепт легкого приготування Сливове варення Як приготувати варення з слив 1. Миємо та сушимо сливи, попередньо відділивши їх від хвостиків. 2. Видаляємо кісточки та розділяємо їх на половинки. Читайте також: Рецепт ватрушок з сиром – покроковий рецепт 3. Відварюємо сливи в емальованій посудині з додаванням 2 стаканів води. 4. Коли сливи розмякшились, їх потрібно протерти через сито. Рецепт варення з слив 5. Протерте пюре варимо до зменшення їхньої маси на чверть. 6. Цукор додаємо невеликими частинами, не перериваючи процес кипіння. 7. Варимо варення протягом години, постійно помішуючи дерев'яною ложкою до готовності. Читайте також: Рецепт піци Пепероні: смачно і швидко – Якщо ви хочете приготувати варення – слід виварювати сливову масу протягом години.

– Якщо ваша мета отримати консистенцію мармеладу – проварюйте протягом двох годин. Покроковий рецепт варення з слив 8. Додаємо лимонну кислоту та варимо ще 2 хвилини. 9. Гаряче варення розливаємо у заздалегідь прогріті сухі банки та закупорюємо. Смачного! Автор фото: Богданна Рибак