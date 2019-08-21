Рецепт варення з слив: покроковий рецепт

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Варення зі слив – покроковий рецепт приготування без кісточок
Рецепт сливового варення / Богданна Рибак

Зараз саме час готувати смачні варення на зиму, щоб у холодні вечори ласувати смаколиками літа. Варення з слив чудово підійде для випічки та пампушків.

Що потрібно для приготування варення з слив

Інгредієнти для сливового варення:
– 1 кг пюре з слив;
– 600 грам цукру;
– 2 стакани води;
– 2 грами лимонної кислоти.

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Варення з слив

Сливове варення

Як приготувати варення з слив

1. Миємо та сушимо сливи, попередньо відділивши їх від хвостиків.

2. Видаляємо кісточки та розділяємо їх на половинки.

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3. Відварюємо сливи в емальованій посудині з додаванням 2 стаканів води.

4. Коли сливи розмякшились, їх потрібно протерти через сито.

Рецепт варення з слив

Рецепт варення з слив

5. Протерте пюре варимо до зменшення їхньої маси на чверть.

6. Цукор додаємо невеликими частинами, не перериваючи процес кипіння.

7. Варимо варення протягом години, постійно помішуючи дерев'яною ложкою до готовності.

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– Якщо ви хочете приготувати варення – слід виварювати сливову масу протягом години.
– Якщо ваша мета отримати консистенцію мармеладу – проварюйте протягом двох годин.

Покроковий рецепт варення з слив

Покроковий рецепт варення з слив

8. Додаємо лимонну кислоту та варимо ще 2 хвилини.

9. Гаряче варення розливаємо у заздалегідь прогріті сухі банки та закупорюємо.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Рецепти варення на зиму – рецепти приготування з фото Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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