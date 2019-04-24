Рецепт від мами: Тіна Кароль поділилась секретом приготування сирної паски

Перед Великоднем всі українські господині шукають найкращий рецепт запашної паски. У цьому їм взялась допомагати знаменита українська співачка Тіна Кароль, яка поділилась родинними секретами приготування традиційної страви.

Як артистка зізналась у Facebook-дописі, вона отримала цей рецепт від своєї мами. Щороку Тіна Кароль відтворює його на своїй кухні та вважає сирну паску своїм шедевром.

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Своїм істинним шедевром вважаю сирну паску, рецепт якої мені дістався від мами. Готується вона за традиційним рецептом, але з додаванням горіхів і сухофруктів,

– розповіла Тіна Кароль, додавши фото з сином Веніаміном.



Тіна Кароль з сином / Facebook / @tina.karol

Інгредієнти:

- 1 кг сиру,

- 1 склянка вершків 10% жирності,

- 5 яєць,

- 2 склянки цукру,

- 1 пачка вершкового масла;

- по 100 г родзинок (світлих), волоських горіхів, цукатів;

- 1 пакетик ванільного цукру,

- цедра 1 лимона.

Як приготувати сирну паску на Великдень: рецепт від Тіни Кароль

1. Відокремте жовтки від білків і збийте їх. Додайте до отриманої маси вершки і доведіть до кипіння в каструлі з товстим дном, постійно помішуючи. Залиште рідину охолоджуватись.

2. Обсмажте горіхи на сухій пательні, а родзинки вимийте і висушіть. Натріть цедру одного лимона.

3. В охолоджену масу покладіть сир, вершкове масло і ретельно все розітріть. Потім додайте родзинки, цукати, горіхи, лимонну цедру і ванільний цукор, все добре перемішайте.

4. Суміш викладіть у форму, вкриту двома шарами вологої марлі, і поставте в холодильник під гніт на 12 годин. Готову паску можна прикрасити цукатами, глазур'ю, посипаннями.