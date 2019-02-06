Рецепти алкогольних коктейлів: з віскі, ромом, джином та мартіні
У 2018 році фахівці склали рейтинг найпопулярніших алкогольних коктейлів у світі. Їх не так і важко приготувати у домашніх умовах. У міжнародний День барменів пропонуємо вам ТОП-5 рецептів алкогольних коктейлів, які найчастіше замовляють у барах.
У першу п'ятірку рейтингу увійшли "Олд Фешн", "Негроні", "Віскі сауер", "Драй мартіні" та "Дайкірі". Рецепти приготування цих алкогольних коктейлів – читайте далі.
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Рецепт коктейлю "Олд Фешн"
"Олд Фешн" (Old fashioned – "старомодний") – американський коктейль на основі бурбону, який був винайдений ще в ХІХ столітті.
Класичний склад і пропорції:
- бурбон (американський віскі) – 50 мл;
- ангостура (трав'яна настоянка) – 5 мл;
- цукор-рафінад – 2 шматочки;
- апельсинова цедра – 1 штука;
- коктейльна вишенька – 1 штука;
- лід в кубиках – 200 г;
- содова – 10-15 мл (необов'язково)
Чим можна замінити деякі складники? У домашніх умовах бурбон можна замінити віскі, коньяком або навіть бренді. Ангостуру – лікерами Куантро або Єгермейстер, які легше і дешевше купити. Замість содової підійде звичайна мінералка.
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Як готувати:
1. Низький келих з товстим дном ("Рокс", або "Олд Фешн") попередньо охолодіть льодом або в морозильній камері.
2. У холодний келих покладіть два шматочки цукру і змочіть ангостурою.
3. Розімніть цукор мадлером (в домашніх умовах чайною ложкою або невеликою дерев'яною товкучкою).
4. Наповніть келих кубиками льоду.
5. Додайте бурбон і добре перемішайте.
6. Прикрасьте вишенькою та апельсиновою цедрою.
7. Якщо ви вважаєте, що коктейль вийшов занадто міцним, його можна трохи розбавити содовою.
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Рецепт коктейлю "Негроні"
Коктейль "Негроні" – родом з Італії. Цей рецепт вигадав флорентійський граф Камілло Негроні наприкінці ХІХ століття. Фактично він просто вдосконалив свій улюблений коктейль "Американо". Він став першим коктейлем, який почали продавати у промислових масштабах.
Класичний склад і пропорції:
- сухий джин – 30 мл;
- біттер "Кампарі" (Campari) – 30 мл;
- червоний вермут (Мартіні Россо) – 30 мл;
- апельсин – 1 скибка;
- лід в кубиках – 100 грамів.
Рецепт італійського коктейлю "Негроні"
Як готувати:
1. Склянку "Рокс" доверху наповніть льодом.
2. Додайте джин, вермут і "Кампарі", добре перемішайте.
3. Прикрасьте частинкою апельсина.
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Рецепт коктейлю "Віскі Сауер"
Перші прообрази кислих коктейлів на основі віскі з’явилися у XVIII столітті на британському флоті. Для запобігання цинги і недостачі вітаміну С морякам підливали до віскі лимонний чи апельсиновий сік. Як виявилося, це не тільки корисно, але й смачно!
Класичний склад і пропорції:
- бурбон (віскі) – 45 мл;
- свіжий лимонний сік – 30 мл (половинка лимона);
- цукровий сироп – 15 мл;
- яєчний білок – 2-3 краплі (необов'язково);
- лід в кубиках – 250 г.
Чим можна замінити деякі складники? Бурбон (американський кукурудзяний віскі) в домашніх умовах можна замінити будь-яким іншим купажованим віскі. Завдяки білку коктейль добре піниться.
Як готувати:
1. Налийте в шейкер бурбон, цукровий сироп і лимонний сік (вичавіть з половинки лимона). В окремій склянці або мисці відокремте білок від жовтка. Додайте 2-3 краплі яєчного білка в шейкер.
2. Покладіть лід, перемішайте струшуванням.
3. Перелийте напій через стрейнер (спеціальне ситечко) в наповнений льодом келих типу "Рокс".
4. Прикрасьте готовий коктейль скибкою апельсина або коктейльною вишенькою.
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Рецепт коктейлю "Драй Мартіні"
Вперше цей коктейль приготували у 1912 році. А через 21 рік після цього президент США Франклін Делано Рузвельт приготував цей напій перед телекамерами, святкуючи скасування "сухого закону".
Класичний склад і пропорції:
- джин – 60 мл;
- вермут (бажано мартіні) – 10 мл;
- оливка або скибка лимона.
Рецепт одного з найвідоміших коктейлів – "Драй мартіні"
Як готувати:
1. В охолоджений келих налийте джин і мартіні.
2. Добре перемішайте.
3. Прикрасьте коктейль оливкою або скибкою лимона.
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Рецепт коктейлю "Дайкірі"
Цей коктейль родом із гарячої Куби, з портового села Дайкірі. Ідея його створення належить інженеру Дженінгу Коксу, який якраз там проводив експедицію у 1898 році. До речі, правильно в "Дайкірі" наголошувати останній склад.
Класичний склад і пропорції:
- білий ром – 60 мл;
- цукровий сироп – 15 мл;
- лаймовий сік – 30 мл;
- лід в кубиках – 200 г.
Як приготувати:
1. У шейкер витисніть сік лайму, налийте туди цукровий сиром і мішайте 10 секунд.
2. Наповніть шейкер льодом і збивайте 30 секунд.
3. Перелийте через стрейнер (ситечко) в охолоджений келих.
4. Прикрасьте скибкою лайма.