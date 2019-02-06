Рецепти алкогольних коктейлів: з віскі, ромом, джином та мартіні

У 2018 році фахівці склали рейтинг найпопулярніших алкогольних коктейлів у світі. Їх не так і важко приготувати у домашніх умовах. У міжнародний День барменів пропонуємо вам ТОП-5 рецептів алкогольних коктейлів, які найчастіше замовляють у барах.

У першу п'ятірку рейтингу увійшли "Олд Фешн", "Негроні", "Віскі сауер", "Драй мартіні" та "Дайкірі". Рецепти приготування цих алкогольних коктейлів – читайте далі.

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Рецепт коктейлю "Олд Фешн"

"Олд Фешн" (Old fashioned – "старомодний") – американський коктейль на основі бурбону, який був винайдений ще в ХІХ столітті.

Класичний склад і пропорції:

бурбон (американський віскі) – 50 мл;

ангостура (трав'яна настоянка) – 5 мл;

цукор-рафінад – 2 шматочки;

апельсинова цедра – 1 штука;

коктейльна вишенька – 1 штука;

лід в кубиках – 200 г;

содова – 10-15 мл (необов'язково)



Рецепт коктейлю "Олд фешн"

Чим можна замінити деякі складники? У домашніх умовах бурбон можна замінити віскі, коньяком або навіть бренді. Ангостуру – лікерами Куантро або Єгермейстер, які легше і дешевше купити. Замість содової підійде звичайна мінералка.

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Як готувати:

1. Низький келих з товстим дном ("Рокс", або "Олд Фешн") попередньо охолодіть льодом або в морозильній камері.

2. У холодний келих покладіть два шматочки цукру і змочіть ангостурою.

3. Розімніть цукор мадлером (в домашніх умовах чайною ложкою або невеликою дерев'яною товкучкою).

4. Наповніть келих кубиками льоду.

5. Додайте бурбон і добре перемішайте.

6. Прикрасьте вишенькою та апельсиновою цедрою.

7. Якщо ви вважаєте, що коктейль вийшов занадто міцним, його можна трохи розбавити содовою.

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Рецепт коктейлю "Негроні"

Коктейль "Негроні" – родом з Італії. Цей рецепт вигадав флорентійський граф Камілло Негроні наприкінці ХІХ століття. Фактично він просто вдосконалив свій улюблений коктейль "Американо". Він став першим коктейлем, який почали продавати у промислових масштабах.

Класичний склад і пропорції:

сухий джин – 30 мл;

біттер "Кампарі" (Campari) – 30 мл;

червоний вермут (Мартіні Россо) – 30 мл;

апельсин – 1 скибка;

лід в кубиках – 100 грамів.



Рецепт італійського коктейлю "Негроні"

Як готувати:

1. Склянку "Рокс" доверху наповніть льодом.

2. Додайте джин, вермут і "Кампарі", добре перемішайте.

3. Прикрасьте частинкою апельсина.

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Рецепт коктейлю "Віскі Сауер"

Перші прообрази кислих коктейлів на основі віскі з’явилися у XVIII столітті на британському флоті. Для запобігання цинги і недостачі вітаміну С морякам підливали до віскі лимонний чи апельсиновий сік. Як виявилося, це не тільки корисно, але й смачно!

Класичний склад і пропорції:

бурбон (віскі) – 45 мл;

свіжий лимонний сік – 30 мл (половинка лимона);

цукровий сироп – 15 мл;

яєчний білок – 2-3 краплі (необов'язково);

лід в кубиках – 250 г.



Рецепт коктейлю "Віскі сауер"

Чим можна замінити деякі складники? Бурбон (американський кукурудзяний віскі) в домашніх умовах можна замінити будь-яким іншим купажованим віскі. Завдяки білку коктейль добре піниться.

Як готувати:

1. Налийте в шейкер бурбон, цукровий сироп і лимонний сік (вичавіть з половинки лимона). В окремій склянці або мисці відокремте білок від жовтка. Додайте 2-3 краплі яєчного білка в шейкер.

2. Покладіть лід, перемішайте струшуванням.

3. Перелийте напій через стрейнер (спеціальне ситечко) в наповнений льодом келих типу "Рокс".

4. Прикрасьте готовий коктейль скибкою апельсина або коктейльною вишенькою.

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Рецепт коктейлю "Драй Мартіні"

Вперше цей коктейль приготували у 1912 році. А через 21 рік після цього президент США Франклін Делано Рузвельт приготував цей напій перед телекамерами, святкуючи скасування "сухого закону".

Класичний склад і пропорції:

джин – 60 мл;

вермут (бажано мартіні) – 10 мл;

оливка або скибка лимона.



Рецепт одного з найвідоміших коктейлів – "Драй мартіні"

Як готувати:

1. В охолоджений келих налийте джин і мартіні.

2. Добре перемішайте.

3. Прикрасьте коктейль оливкою або скибкою лимона.

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Рецепт коктейлю "Дайкірі"

Цей коктейль родом із гарячої Куби, з портового села Дайкірі. Ідея його створення належить інженеру Дженінгу Коксу, який якраз там проводив експедицію у 1898 році. До речі, правильно в "Дайкірі" наголошувати останній склад.

Класичний склад і пропорції:

білий ром – 60 мл;

цукровий сироп – 15 мл;

лаймовий сік – 30 мл;

лід в кубиках – 200 г.



Рецепт "Дайкірі"

Як приготувати:

1. У шейкер витисніть сік лайму, налийте туди цукровий сиром і мішайте 10 секунд.

2. Наповніть шейкер льодом і збивайте 30 секунд.

3. Перелийте через стрейнер (ситечко) в охолоджений келих.

4. Прикрасьте скибкою лайма.